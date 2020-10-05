الكويت.. مليار دولار لمكافحة الجائحة

مال وأعمال

كشفت بيانات رقابية حكومية عن موافقتها على تعاقدات حكومية بقيمة 221 موضوعاً مرتبطاً بشكل مباشر لمكافحة تداعيات فيروس كورونا والتي بلغت قيمتها 326 مليون دينار تعادل مليار دولار.

ولفتت البيانات الصادرة عن ديوان المحاسبة لفترة 6 أشهر الممتدة من أبريل الى نهاية سبتمبر 2020، الى أن اجمالي الموضوعات التي تمت الموافقة عليها من قبل ديوان المحاسبة بلغت 698 موضوعاً بقيمة 1.122 مليار دينار.

وأشار الديوان الى أن الرقابة المسبقة حققت خلال الفترة المذكورة وفورات مباشرة للخزينة العامة بـ 50 مليون دينار مبينة أن هذه «الوفورات تجاوزت قيمتها مصروفات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2019/2020.

وأضافت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 66 موضوعا خلال الفترة المشار اليها بقيمة تقدر بنحو 163 مليون دينار لعدة أسباب منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح.

وأشار الى رد أوراق 393 موضوعا، تمثل 31% من اجمالي الموضوعات المعروضة خلال الفترة وذلك لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة المعني باستيفاء كل أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها عليه.

ولفت الى أن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة، ما ينعكس سلباً على تطور أداء القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع.

وقال ان هذه الموضوعات تتضمن تعاقدات يمتد تنفيذ بعضها لخمس سنوات مالية لافتا الى أنه تعامل مع 1258 موضوعا بابداء الرأي فيها خلال الفترة المذكورة.

واستدرك بالقول إن نحو 83% من اجمالي قيمة هذه الموضوعات تخص الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء والداخلية والمالية والدفاع والتربية. وأشار الى ضرورة تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على كل المستويات في القطاع الحكومي.

