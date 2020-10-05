«المحاسبة» شارك باجتماع دواوين المراقبة الخليجي

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شارك ديوان المحاسبة الكويتي في الاجتماع الـ21 لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوفد يرأسه وكيل الديوان عبدالعزيز الهولي. وقال مدير ادارة التدريب والعلاقات الدولية في ديوان المحاسبة الدكتور سعود الزمانان في بيان صحافي ان المجتمعين وافقوا بالاجماع على مقترح ديوان المحاسبة الكويتي بشأن نشر التوعية والمعرفة بممارسة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة. وأضاف الزمانان أن هذا المقترح يهدف الى تبادل المعرفة في مجال التدقيق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة المحاسبة لدول المجلس في هذا المجال. وأوضح أن الاجتماع ناقش تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ16 لرؤساء الدواوين الذي تضمن مناقشة خطة التدريب للعام 2020 وتنفيذ البرنامج التدريبي لرقابة على الاستثمارات الذي سينظمه ديوان المحاسبة القطري.