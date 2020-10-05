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مال وأعمال

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حصة المصرف في التمويل 31 مليون دينار

«KIB» يشارك في اتفاقية تسهيلات ائتمانية لـ«مؤسسة البترول»


افاد بنك الكويت الدولي «KIB» بأنه من بين البنوك المشاركة في اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة مؤرخة 16/9/2020 بقيمة مليار دينار مع «مؤسسة البترول الكويتية»، وذلك لتمويل المشاريع الرأسمالية المزمع تنفيذها، علما بأن حصة مصرفنا من التمويل المشترك تبلغ نحو 31 مليون دينار.
وقال KIB في افصاحه على موقع البورصة ان هذا التمويل الممنوح لمؤسسة البترول الكويتية يعتبر من ضمن الاعمال الاعتيادية التي يقوم بها مصرفنا وليس له أثر مادي على المركز المالي للبنك. وجاء الافصاح بالاشارة الى تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بالافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها، والى المادة 4-1-1 بالفصل الرابع بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 9/11/2015، بخصوص التعامل مع الشائعات والاخبار.


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