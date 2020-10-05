7 بنوك محلية تشارك في اتفاقية قرض المليار دينار

مال وأعمال

رتبت البنوك المحلية الكويتية قرضا لمؤسسة البترول بقيمة مليار دينار، أي ما يقارب 3.3 مليارات دولار لتمويل مشاريع رأسمالية.

وتبلغ حصة بنك الكويت الوطني من القرض 370 مليون دينار، مقابل 304 ملايين دينار لبيت التمويل الكويتي، و60 مليون دينار لكل من بنك الخليج وبنك بوبيان والبنك الأهلي.

وأعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنوك بوبيان ووربة والخليح والتجاري والاهلي حصتهم من اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة مؤرخة في 16 سبتمبر الماضي بقيمة مليار دينار مع مؤسسة البترول.

وأوضحت البنوك الثلاثة في بيان لبوررصة، أن حصة بنك بوبيان والأهلي الكويتي بلغت 60 مليون دينار لكل منهما، فيما بلغت حصة بيت التمويل الكويتي 304 ملايين دينار.

وكشفت البنوك أن بنك الكويت الوطني هو المصرف القائد والمسؤول عن القرض، ووكيل البنوك التقليدية والوكيل العالمي وتبلغ مساهمته بالقرض نحو 370 مليون دينار، منوهاً بأن ذلك التمويل الممنوح لمؤسسة البترول الكويتية من ضمن الأعمال الاعتيادية التي تقوم بها البنوك.

وبينت البنوك أن ذلك التمويل الممنوح لمؤسسة البترول الكويتية من ضمن الأعمال الاعتيادية التي تقوم بها المصارف المحلية، وليس لها أثر مادي على المركزي المالي للبنك.

كما أعلن بنك الخليج في بيان لبورصة الكويت أنه جزء من اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة مؤرخة في 16 سبتمبر الماضي بقيمة مليار دينار مع مؤسسة البترول و أن حصة البنك في التمويل بلغت 60 مليون دينار.

كما اعلن البنك التجاري انه جزء من اتفاقية تسهيلات انتمائية مشتركة بقيمة مليار دينار كويتي مع مؤسسة البترول الكويتية وذلك لتمويل مشاريع رأسمالية، وأن حصة مصرفنا من هذا التمويل المشترك تبلغ نحو 90 مليون دينار. وافصح بنك وربة على موقع البورصة ان المصرف شارك بمبلغ 5 ملايين دينار في التمويل المشترك الممنوح لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك ضمن الاعمال المصرفية الاعتيادية التي يجريها بنك وربة.

