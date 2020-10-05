البدر: القطاع النفطي ينظر بتفاؤل للمرحلة المقبلة

مال وأعمال

تقدم الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر باسمه ونيابة عن جميع العاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية بخالص التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، سائلين المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة، وتحقيق الخير والرفعة والتقدم لوطننا العزيز.

وقال ان أبناء الكويت جميعا على ثقة تامة بقدرة سموه على مواصلة المسيرة المباركة لمن سبقوه من حكام آل الصباح الكرام، واستكمال خطط التنمية الجديدة التي أرسى دعائمها المغفور له باذن الله أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، وذلك نظراً لما يتمتع به سمو الأمير حفظه الله من خبرات متراكمة، اكتسبها على مدى سنوات عمله الطويلة في خدمة الكويت وشعبها، وما يتمتع به كذلك من صفات قيادية وانسانية تحظى بتقدير واعتزاز ومحبة الجميع، داخل الكويت وخارجها.

وشدد على ان القطاع النفطي الكويتي ينظر بتفاؤل كبير الى المرحلة القادمة، متطلعين الى التغلب على التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها الكويت وبقية دول العالم، وعلى وجه الخصوص معالجة التداعيات والآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، معتمدين بذلك على توفيق الله، وحكمة قيادتنا الرشيدة، وتماسك وتعاون أبناء شعبنا الكريم.

واختتم البدر تصريحه انه في هذه المرحلة بالغة الحساسية التي تمر بها بلادنا، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير، لتبقى الكويت واحة أمن ورخاء، وعنواناً للاعتدال والسياسات المتوازنة، التي لطالما جعلتها محل احترام وتقدير دول العالم كافة، معاهدين سموه على السير خلف قيادته الحكيمة، وتنفيذ توجيهاته وارشاداته، وأداء واجباتنا على أكمل وجه تجاه مجتمعنا ووطننا الغالي.

