عمومية «جي إف إتش» أقرت اتفاقيات تعزيز الوضع المالي

مال وأعمال

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صادقت الجمعية العمومية لمجموعة جي اف اتش المالية علي عدد من الاتفاقيات التي تمت بين جي اف اتش والمصرف الخليجي التجاري (المصرف)، التابع للمجموعة والمختص بنشاط الصيرفة التجارية، وذلك وفقا للمادة (189) من قانون الشركات البحريني. وقد شملت تلك الاتفاقيات اتفاقية مبادلة وقعت بين المجموعة والمصرف لأصول مالية واستثمارية تساوي قيمتها 46.4 مليون دينار بحريني واتفاقية أخرى للاكتتاب في اصدار صكوك AT1 بقيمة 60 مليون دينار بحريني بعلاوة قدرها 12 مليون دينار بحريني واستلام رسوم اكتتاب بقيمة 12.1 مليون دينار بحريني.

ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة، الجمعية العامة العادية هشام الريس بنسبة حضور للمساهمين بلغت 43.59%، حيث شهد الاجتماع مصادقة المساهمين على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة السنوي بالاضافة الى عدد من البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتعلقة بالحسابات المالية للمجموعة وتقرير الحوكمة.

كما قامت الجمعية بانتخاب عشرة أعضاء جدد لمجلس الادارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، خاضع الموافقة مصرف البحرين المركزي وهم جاسم الصديقي، علياء الفلاسي، الشيخ أحمد الخليفة، هشام الريس، راشد الكعبي، غازي الهاجري، دمصطفى خريبه، أحمد عبد الحميد الاحمدي، علي مراد وفواز التميمي، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة لاتخاذ القرارات بخصوص استمرارية الأسهم أو الغائها في بورصة الكويت.

قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة:”نواصل التركيز على التطبيق الفعال لاستراتيجيتنا، ونحن سعداء بما نحققه من تقدم مستمر بالرغم من تحديات السوق. تهدف جهودنا الى تنويع أنشطة أعمالنا واستخلاص مزيد من القيمة من أصولنا الحالية. كما أننا مسرورون بموافقة المساهمين على الاتفاقيات التي قمنا بابرامها مع شركتنا التابعة للصيرفة التجارية، المصرف الخليجي التجاري، والتي نعتقد أنها يمكن أن تعزز من وضعه المالي وقدرته على تحقيق مساهمات أكبر للمجموعة خلال الفترات المقبلة. أود أن أنتهز هذه المناسبة للترحيب بأعضاء مجلس الادارة الجدد، كما أتقدم بالشكر الى الأعضاء الحاليين لمساهماتهم الجليلة تجاه جي اف اتش. أود أيضا أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان الى مساهمينا لثقتهم المتواصلة في جي اف اتش، والى مصرف البحرين المركزي، لدعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة.

