النفط هبط 4 % مع تذبذب الاقتصاد

مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4%، وسجلت ثاني خسارة أسبوعية بعد أن أصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكوفيد-19، مما بدد الاقبال على الأصول عالية المخاطر، وفي ظل الزيادة في الانتاج العالمي من الخام التي تهدد بتقويض تعاف متواضع للسوق.

وتكبد كلا الخامين القياسيين برنت والأميركي الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي.

وجاءت الضبابية التي تكتنف الحالة الصحية للرئيس الأميركي الى جانب سلسلة من مباعث القلق التي من بينها بيانات ضعيفة للبطالة في الولايات المتحدة وزيادة في الامدادات من كبار منتجي النفط في العالم. ونزل خام برنت 1.66 دولار، بما يعادل 4.1%، الى 39.27 دولاراً للبرميل عند التسوية. وعلى أساس أسبوعي، هبط برنت 7%.

وجرت تسوية الخام الأميركي بتراجع 1.67 دولار، أو 4.3%، الى 37.05 دولاراً، وبانخفاض أسبوعي 8%. والخامان القياسيان كلاهما منخفض للأسبوع الثاني على التوالي. أثار اعلان ترامب اصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بكوفيد-19 موجات بيع في أسواق الأسهم حول العالم.

كما زاد الضغط على السوق بفعل تنامي المعروض.

