5 ملفات ساخنة تطفو على الساحة الاقتصادية

مال وأعمال

تبدأ الكويت حقبة جديدة بعد تولي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح قيادة سفينة البلاد في وقت تتشابك فيه 5 ملفات اقتصادية ساخنة تحتاج الى علاج سريع.

من هذه الملفات عجز الموازنة، وتوفير السيولة، واقرار مشاريع جديدة، وانخفاض أسعار النفط، اضافة الى التعاطي مع تداعيات فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويشير تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الى أن الأمير الجديد يتولى ادارة البلاد في وقت تواجه فيه أكبر عجز تاريخي في الموازنة مع انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وأزمة سيولة.

ويتابع التقرير «الحل المحتمل لمواجهة أزمة السيولة تم حجبه من قبل البرلمان وهو قانون الدين الذي سيسمح للحكومة بالاستدانة من الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها التمويلية في ظل تراجع الايرادات، بسبب جائحة كورونا وما تبعها من انخفاض أسعار النفط».

الإصلاحات الاقتصادية

وبحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، والتي أطلعت عليها العربية.نت، يشكل قطاع النفط والغاز نحو 40% من الناتج المحلي الاجمالي للكويت ونحو 92% من اجمالي قيمة الصادرات النفطية والتي بلغت قيمتها العام الماضي نحو 52 مليار دولار.

ويضيف التقرير أن الأمير الجديد قد ينجح في رأب الصدع بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها والخطة التي ينتظر أن تنتهجها الكويت لاصلاح الاقتصاد وتنويعه ومحاربة الفساد والتعاون بين كل أطياف المجتمع.

ويشير تقرير آخر نشرته مجلة Meed الاقتصادية الى أن الأمير الجديد سيركز على استئناف مشروعات طموحة من شأنها أن تدعم اقتصاد البلاد.

خطط طويلة الأمد

ويقول التقرير «الخطط طويلة الأمد التي تم اعدادها لدعم انتاج القطاع النفطي تم تعطيلها في وقت يعتبر فيه القطاع هو الشريان الرئيسي للاقتصاد في البلاد، اذ إن المسؤولين الحكوميين واجهوا تعقيدات تتعلق بمراجعة تلك المشاريع من قبل البرلمان، وانتهى الأمر بعدم اكتمالها حتى الآن».

ويضيف التقرير «هناك مثال على ذلك الأمر، فبعد انتخاب البرلمان في 2013 والذي كان أقل حدة في مواجهة الحكومة فان هناك بعض المشاريع العملاقة التي انطلقت شرارة العمل بها في قطاع النفط بما في ذلك مشروع للوقود النظيف بكلفة 13.5 مليار دولار ومصفاة الزور بنحو 11 مليار دولار، وهي المشاريع التي أجلها البرلمان لسنوات طويلة».

وبلغ متوسط انتاج الكويت النفطي بنهاية 2019 نحو 2.6 مليون برميل، فيما بلغ متوسط الانتاج بنهاية شهر أغسطس الماضي نحو 2.2 مليون برميل يوميا مع التزام الكويت باتفاقية «أوبك+» لخفض الانتاج في محاولة تقودها السعودية لاعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمي.

المالية العامة

ويشير تقرير Meed الى أن ضبط المالية العامة للبلاد من أهم القرارات التي تحتاجها البلاد في ظل الأمير الجديد لتسجيل عجز في الموازنة للعام السابع على التوالي.

ويضيف التقرير «أقر البرلمان موازنة العام المالي 2020-2021 مع عجز متوقع يبلغ نحو 46 مليار دولار كنتيجة لانخفاض أسعار النفط، وهذا العجز هو أكثر من ضعف التقديرات السابقة التي جرى اعدادها في مشروع الموازنة».

واستطرد التقرير «اضطر البرلمان في نهاية المطاف نحو اقرار قانون يسمح بتعطيل تحويل 10% من الايرادات الى صندوق الأجيال القادمة في وقت تواجه فيه الحكومة عجزا في الموازنة».

