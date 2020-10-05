«بنك UBS» للمستثمرين: اشتروا الذهب الآن

مال وأعمال

نصح بنك الاستثمار السويسري UBS المستثمرين حول العالم بشراء الذهب في ذلك التوقيت مع توقعات بموجة جديدة من التقلبات في الأسواق على خلفية حالة عدم اليقين التي تنتاب الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

بالاضافة الى الضبابية التي تكتنف مشهد الانتخابات الأميركية والتي ينظر الى نتيجتها على نطاق واسع كمحرك للأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير ادارة الثروات لدى البنك السويسري كيلفن تاي في مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية «نحن نفضل الذهب... نعتقد أن الذهب سيصل لمستويات 2000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الحالي».

وأضاف تاي «في أوقات عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية وجائحة كورونا فان الذهب أداة تحوط مثالية للغاية وتراجعه بالآونة الأخيرة يمثل فرصة جيدة للمستثمرين الذين يريدون الدخول والاستثمار في المعدن النفيس.. تمثل تلك الأسعار قاعا يمكن الدخول فيه وبناء مراكز ستدر عائدا جيدا».

وتخطت أسعار الذهب في وقت سابق من العام الحالي مستويات 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخها ولكنه شهد تراجعات بالآونة الأخيرة مع عمليات جني أرباح وتسييل في السوق لتغطية مراكز في أسواق الأسهم التي تشهد تقلبات حادة.

وتابع تاي أن البيئة المنخفضة لأسعار الفائدة ستلعب دورا حاسما في جعل الذهب جاذبا للمستثمرين في ذلك التوقيت مع تراجع العوائد التي تقدمها الأدوات الاستثمارية الأخرى في أسواق محافظ الأوراق المالية.

وقال «اذا ظلت أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة فان تكلفة الفرص البديلة لحيازة الذهب (وهو أصل لا يقدم عوائد ثابتة) ستكون منخفضة للغاية وذلك مع حقيقة أن المستثمرين يبحثون باستمرار عن الأصول التي تقدم عائدا، فاذا كانت الأصول الأخرى لا تقدم العوائد المرجوة فان الاستثمار في الذهب سيكون الحل الأمثل».

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبقى الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير وألمح الى الاستمرار في السياسات التوسعية والابقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة حتى العام 2023، كما ألمح بنك انكلترا، البنك المركزي البريطاني، للمرة الأولى في تاريخه الى امكانية اللجوء الى أسعار الفائدة السالبة لتحفيز الاقتصاد الذي تأثر بشدة بسبب تفشي الفيروس الغامض.

ونصح تاي أيضا المستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة بالتوجه نحو الاستثمار في السندات الصينية خلال الفترة المقبلة مع استعدادها للانضمام الى مؤشر FTSE Russell للسندات الحكومية بحلول أكتوبر المقبل ما من شأنها أن يسمح بتدفقات تقدر بمليارات الدولارات الى الصين.

وأوضح أن عوائد السندات الصينية تبلغ نحو 2.5% وهي أفضل من نظيراتها في أميركا والتي تحوم حول مستوى 0.6% وفي أوروبا حيث العوائد في النطاق السالب.

وقال «انها عوائد جيدة للغاية لسندات حكومية تتمتع بجودة عالية ومراكز مالية قوية».

