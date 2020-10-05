3 محاور أساسية في أجندة مجموعة «B20»

مال وأعمال

كلنا نعلم عن مجموعة العشرين، ولكن قلة قد يعرفون عن مجموعة الأعمال أو الـB20. مجموعة الأعمال هي احدى مجموعات التواصل الثمانية ضمن مجموعة العشرين تأسست في 2010، وتعد المنبر الرئيسي للحوار بين مجتمع الأعمال ومجموعة العشرين. وهي تتألف من فرق عمل تناقش مواضيع ذات صلة بالاقتصاد العالمي، وترفع توصيات بسياسات جديدة لصناع القرار في مجموعة العشرين. وتضم الـ B20 أكثر من 700 ممثل من منظمات الأعمال في دول مجموعة العشرين وبعض الدول الأخرى. ووضعت مرتكزات استراتيجية مبنية على التميز: أي الخروج بسياسات تترك بصمة وأثرا دائما لما بعد 2020، ومنحى عمليا أي التوصية بسياسات فعالة ومؤثرة وقابلة للتطبيق، والشمولية أي نهج منفتح وتعاوني يحتوي كل الجغرافيات والأعمال بمختلف أحجامها. وقد تم تحديد أولويات مجموعة الأعمال السعودية من خلال عقد ورش عمل تشاورية محليا مع الغرف التجارية ودوليا في اندونيسيا وألمانيا وتركيا والهند وفرنسا.