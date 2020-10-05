البورصة اكتست باللون الأخضر وقفزة بالقيمة السوقية

مال وأعمال

افتتحت البورصة تداولات الاسبوع على ارتفاع جماعي وذلك في أولى جلسات البورصة بعد انتهاء الحداد لوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، وكانت البورصة قد أغلقت تعاملاتها يومي الأربعاء والخميس عقب إعلان الحداد لوفاة الأمير الراحل لتحقق القيمة السوقية للبورصة أرباحاً كبيرة بقيمة 864 مليون دينار وبنحو 2.7 في المئة من 31.608 مليار دينار في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 32.472 مليار دينار لتتجاوز جميع الخسائر التي حققتها في جلسات الأسبوع الماضي.

ويري محللون ان الانتقال السلس في قيادة البلاد والاجماع الشعبي على سمو الشيخ نواف الاحمد اميرا للبلاد اسهم في استقرار الاوضاع الاقتصادية للبلاد وسط توقعات ان البلاد ستشهد حقبة تنموية والاستمرار على مسيرة البناء ورؤية «الكويت 2035».

وأشاروا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدفع إلى التفاؤل في أوساط المستثمرين، يأتي على رأسها ثقتهم الكبيرة بالقيادة الجديدة بعد تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم، وتوسمهم فيه أن يستمر في قيادة سفينة الوطن بالشكل الذي يحقق التنمية والرخاء الاقتصادي.

وأضافوا أن من ضمن العوامل الإيجابية أيضاً التفاؤل باقتراب إدراج البورصة الكويتية على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الزخم الذي حققته الإدراجات التي شهدتها البورصة لأسهم شمال الزور وشركة البورصة وصندوق بيتك كابيتال ريت.

وأوضحوا أن توقعات المستثمرين بتحسن النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة بشكل أفضل خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي تعد من الدوافع المهمة أيضاً، لاسيما بعد معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية والعودة التدريجية إلى ما قبل أزمة جائحة كورونا.

واختتمت المؤشرات الرئيسة للبورصة تعاملات أمس، ليقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 3 في المئة وبنحو 184.4 نقطة ليرتفع من 6020.8 نقطة إلى 6205.27 نقاط. وصعد المؤشر العام للبورصة بنحو 2.7 في المئة وبـ 148.8 نقطة ليرتفع من 5445.2 نقطة إلى 5594 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنحو 75.5 نقطة وبنسبة 1.75 في المئة من 4303.51 نقطة إلى 4379 نقطة، وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 2.2 في المئة وبنحو 98.8 نقطة من 4319.63 نقطة إلى 4418.5 نقطة.

وشهدت التداولات زخماً كبيراً رغم انخفاض وتيرة الكميات عن الجلسة السابقة بنحو 17.5 لتصل أحجام التداول إلى 450.3 مليون سهم مقابل 545.5 مليون سهم بجلسة الثلاثاء، وذلك عبر 14.5 ألف صفقة لعدد 125 شركة بقيمة إجمالية تجاوزت 72.3 مليون دينار، لتتقلص السيولة خلال هذه الجلسة بنسبة 30.4 في المئة مقارنة مع الجلسة السابقة التي بلغت فيها 104.05 ملايين دينار.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة وبقيمة 721 مليون دينار من 23.551 مليار دينار إلى 24.27 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 118.8 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 20 شركة عبر 6.8 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 55.198 مليون دينار. كما قفزت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.76 في المئة وبقيمة 142 مليون دينار من 8.057 مليارات دينار إلى 8.199 مليارات دينار، حيث تم تداول 331.48 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 105 شركات عبر 7.6 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 17.179 مليون دينار.

وتصدر سهم «الأولى» الارتفاعات بنسبة 26.35 في المئة، تلاه سهم «رمال» بنسبة 14.93 في المئة، وسهم «جياد» بنسبة 14.7 في المئة، فيما جاء سنام على رأس التراجعات بـ9.43 في المئة، تلاه سهم «أموال» بنسبة 9.27 في المئة وحول أنشط التداولات، تصدر سهم «أعيان» الكميات بـ52.12 مليون سهم بعد ارتفاعه 6.23 في المئة، وتلاه سهم «بيتك» بـ 28.88 مليون سهم. فيما جاء سهم «بيتك» على رأس السيولة بـ19.73 مليون دينار، بنمو 4.24 في المئة، تلاه سهم «وطني» بـ 10.08 ملايين دينار بنمو 2.87 في المئة، ثم سهم «زين» بـ4.4 ملايين دينار وبنمو 1.74 في المئة.

من ناحية اخرى اعلنت مدينة الاعمال الكويتية العقارية انه تم الانتهاء من اتمام الاجراءات القانونية ونقل الملكية واكتمال البيع لعقار استثماري، لافتة الى ان الربح الناتج عن تلك الصفقة والبالغ 307?912 ديناراً وسيظهر اثر ذلك في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31/12/2020.

كما أعلنت شركة بيان للاستثمار الدخول في مفاوضات مبدئية مع أحد البنوك المحلية لجدولة مديونية الشركة لديه البالغ قدرها 3.60 ملايين دينار.

وحسب بيان لبورصة الكويت فإن الديون المتفاوض لجدولتها كانت تستحق السداد في 30 سبتمبر الماضي.

