«اكتتاب» اشترت «القلم العربي التعليمية»

مال وأعمال

المعلومة الجوهرية اعلنت ان شركة المدينة للتمويل والاستثمار وعن طريق احدى شركاتها التابعة قد قامت بشراء شركة «القلم العربي التعليمية» احدى الشركات التابعة لشركتها الزميلة «شركة اكتتاب القابضة»، وعليه قامت الشركة التابعة للمجموعة بتملك 99% من شركة القلم العربي التعليمية وذلك بقيمة 450 ألف دينار.

وزادت المدينة انه سيترتب على ذلك ان تصبح ملكية المجموعة حوالي 22% من رأسمال شركة جياد القابضة وبالتالي سيتم تعديل تصنيف الاستثمار في شركة جياد القابضة من استثمار في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الى استثمار في شركة زميله ما سيؤثر على بند الخسائر المتراكمة بتسجيل صافي قيمة ربح بمبلغ 2?355?839 دينار تقريبا بعد اقفال خسائر احتياطيات بالقيمة العادلة بمبلغ 3?853?830 دينار تقريبا وستكون المحصلة النهائية انخفاض الخسائر المتراكمة بحوالي 6% تقريبا كما في نهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

