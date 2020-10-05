البورصة أعادت التداول على أسهم «أعيان»

مال وأعمال

أعادت بورصة الكويت التداول على أسهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار عقب الإعلان عن معلومة جوهرية تتعلق بتوصل الشركة لاتفاقات مع عدد من دائنيها لإجراء تسوية نهائية. وتبع ذلك إعلان الشركة تسوية مديونتها تماشياً مع حكم محكمة التمييز الصادر في أغسطس السابق، لتتم التسوية من خلال سداد مبلغ نقدي، وتحويل عدد من الأسهم في شركة توازن القابضة (غير مدرجة)، كما أن الشركة مستمرة بالتواصل مع باقي الدائنين لإجراء التسوية النهائية. وبينت أن تأثير ذلك الإجراء على المركز المالي في حال إتمام الاتفاقات سيتمثل في انخفاض بند الأصول بواقع 67.82 مليون دينار، وانخفاض بند مطلوبات التمويل الإسلامي بـ84.78 مليون دينار. ورجحت أعيان للاستثمار تحقيق الشركة لأرباح نتيجة خصم جزء من المديونية بواقع 16.96 مليون دينار، كما سينعكس الأثر المالي على توقيت إتمام هذه الاتفاقات. تأجيل اجتماع مجلس «شمال الزور» اعلنت شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه انه عطفا على احكام الكتاب العاشر «الافصاح والشفافية» من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال رقم 7/2010 وتعديلاتهما وبناء على اعلان الحداد الرسمي لوفاة المغفور له صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- تم تأجيل اجتماع مجلس ادارة شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه حتى اشعار آخر. وستقوم الشركة بالافصاح في حينه بخصوص اية تطورات تتعلق بهذا الموضوع.