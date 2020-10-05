ميس حمدان طرحت أغنيتها الخليجية

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طرحت الفنانة ميس حمدان أغنيتها الخليجية الجديدة «اصحى صحصح»، كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد بدر، وتوزيع أحمد العسال، وتحمل رسالة من المرأة الى الرجل غير المهتم بشؤونها العاطفية. وكشفت ميس عن أنها تحضر لأغنية جديدة باللهجة المصرية، تتعاون خلالها مع المخرج نصر محروس، ومن المقرر طرحها في احتفالات رأس السنة الجديدة. وحول الانتقادات التي تعرضت لها بسبب أغنية «بنت الجيران»، التي عرضت ضمن احدى الحملات الاعلانية في رمضان الماضي، أوضحت ميس أن حالة الجدل التي طالت المحتوى الاعلاني، دليل على نجاح العمل، وايصال فكرته للجمهور المستهدف. وأضافت أن الأغنية تعتمد على الايقاع الموسيقي والاستعراض بشكل مختلف، كما أن كلماتها- محل النقد- مصطلحات دارجة في المجتمعات العربية.