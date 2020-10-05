نهلة الفهد: مقارنة خطواتنا بالسينما العالمية.. تحدٍ

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أعلنت المخرجة نهلة الفهد عن انجازها لاول فيلم سينمائي طويل تم تصويره في الامارات وسوف يشهد انطلاقته بعد ان تسمح الظروف بعرضه في صالات السينما في ظل انتشار وباء كورونا والتي تتحتم ان يكون هناك احتياطات صحية ومن ضمنها وقف العروض في الصالات السينمائية وترجع الحياة الطبيعية.

واضافت ايضا: نتمنى عندما تسمح الظروف ان يتم عرضه في صالات السينما الخليجية وتتم المشاركة به عبر المهرجات السينمائية واسم الفيلم لم يتم التصريح به وقريبا سوف يتم الاعلان عن تفاصيله وحاليا في اللمسات النهائية ونتمنى ان ينال احسان الجمهور.

واوضحت قائلة: متى ما كان العمل ينفذ بطريقة مرتبة ومتفقة فيها مع فريق التصوير وهذا الامر يعطي اريحية لي ولفريق العمل ايضا الذين يحسون انهم عائلة واحدة.

وعن ترشيح فيلمها «حجاب» لترشيحات جائزة الاوسكار قالت: كفريق عمل نعتبر اننا وصلنا الى جائزة الاوسكار خاصة ان العمل عرض في فترة جدا حساسة وكيف كانت الاوضاع في تلك الفترة ونال رضا النقاد والجمهور وعندما نصل الى تلك المرحلة فاننا على يقين أن نصل الى جائزة الاوسكار عبر افلامنا.

وعن حلمها الذي تود ان تحققه قالت: حلمي ان اؤسس اكاديمية سينمائية تنطلق من الامارات الى العالم وهذا الحلم اسعى له واتمنى ان نحققه قريبا وهذا الامر اسعى له منذ فترة ويتم تحقيقه على ارض الواقع ونتمنى ان نقطع شوطاً كبيراً في صناعة الافلام الاماراتية والخليجية.

وعن التحديات التي تواجهها في مجالها قالت: التحديات تتمثل عندما تتم مقارنة خطواتنا السينمائية بالسينما العالمية ومنذ متى بدأت عندهم سواء هوليود او بوليود والتي ناهزت عن المئة عام في بدايتها وايضا هناك طريقة شد الجمهور لرؤية السينما الخاصة بنا وهناك فرق بين السينما والدراما العربية ومن التحديات التي اقول عنها هي ثقة الجمهور في السينما واتمنى عندما يكون هناك فيلم كويتي او او اماراتي او خليجي اتمنى من الجمهور ان يذهب ويرى هذا المجهود وهناك تحدٍ اخر وهو النص السينمائي والحبكة الدرامية ولذلك نرى في السينما العالمية ان كتاب السينما يختلفون عن كتاب المسلسلات لذلك اسعى من خلال الاكاديمية السينمائية ان يكون هناك تعليم عن تلك الصناعة بكل تفاصيلها ويجب ان يعرفوا بيئة الفيلم السينمائي والموسيقى التصويرية في ذلك المجال.

