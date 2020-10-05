الجزء الثاني لمسلسل «بـ 100 وش» يعود كفيلم سينمائي

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بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وتضارب المعلومات حول حقيقة وجود جزء ثاني، كشف المنتج جمال العدل رسميا عن الغاء الجزء الثاني من مسلسل «بـ 100 وش» وتحويله الى فيلم سينمائي.

وبحسب تصريحات المنتج جمال العدل فقد قرر تحويل المسلسل الى شاشة السينما بدلا من تقديم جزء ثانٍ له، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول في موسم دراما شهر رمضان 2020.

ولفت العدل الى أن تصوير الفيلم سينطلق خلال الفترة المقبلة، ويتولى كتابته عمرو الدالي، وتخرجه مخرجة الجزء الأول، كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نفس أبطال المسلسل، نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي واسلام ابراهيم، ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي.

وانتهت أحداث الجزء الأول من مسلسل «بـ100 وش» بخسارة أفراد عصابة النصب لكل أموالهم، ولجوئهم للشحاذة في سويسرا حيث هربوا من قبضة الشرطة المصرية، بعد أن غدر بهم أحد أفرادها «فتحي» ويجسد دوره مصطفى درويش، واستيلائه بمفرده على مبلغ 300 مليون جنيه من آخر عملية شاركهم تنفيذها.

