هاري وميغان يشاركان في مسلسل واقعي جديد

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سيشارك الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل في مسلسل واقعي يسجل كل لحظة في تفاصيل حياتهما لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد أشارت مصادر مطلعة الى أن الأمير البريطاني وزوجته اتفقا على المشاركة في مسلسل واقعي يعرض على منصة «نتفليكس».

ونوهت الصحيفة الى أن الكاميرات ستتبعهما لمدة ثلاثة أشهر، ما سيتيح للناس فرصة متابعة كل تفاصيل حياة الزوجين واعطائهم لمحة عنها، بالاضافة الى اعطاء لمحة عن جميع الأعمال الخيرية التي يقومان بها.

وأشارت الصحيفة الى أن هاري وميغان قد وقعا صفقة مع شركة «نتفليكس»، في مطلع الشهر الحالي بقيمة 112 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 150 مليون دولار أميركي)، بهدف انتاج برامج ومسلسلات وأفلام وثائقية يشارك فيها الزوجان مع بعض برامج الأطفال أيضا.

وبينت الصحيفة، أن المسلسل الواقعي، الذي سيتم تصويره، سيركز في أغلب تفاصيله على أعمال الزوجين الخيرية وليس على تفاصيل حياتهما الخاصة «خلف الأبواب المغلقة» فقط.

وتأمل زوجة الأمير البريطاني ميغان، في أن يساهم هذا المسلسل بتعريف الناس على حقيقتها وتخفيف حدة الانتقادات التي واجهتها منذ اعلان زواجها من الأمير هاري، والتي ازدادت بعد اعلان تخليهما عن الحياة الملكية والانتقال للعيش في أميركا، بحسب الصحيفة.

من جهته، قال المتحدث باسم شركة «نتفليكس»: ان «لدى الزوجين (هاري وميغان) الكثير من المشاريع قيد التطوير، بما في ذلك سلسلة وثائقية عن الطبيعة بالاضافة الى سلسلة رسوم متحركة تتحدث عن النساء الملهمات، لكننا لن نكشف عن أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي».

