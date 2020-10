كريس هيمسورث بطلاً لفيلم «سبايدرهيد» للمخرج جوزيف كوسينسكي

إضاءات

يقوم الممثل الاسترالي كريس هيمسورث ببطولة فيلم الخيال العلمي القادم Spiderhead الذي سيعرض علىNetflix

يقوم باخراج الفيلم جوزيف كوسينسكي وسيضم بجانب هيمسورث كل من جورني سموليت ومايلز تيلر. عمل تيلر سابقا مع كوسينسكي في فيلم Top Gun: Maverick الذي تأخر طرحه بسبب فيروس كورونا، ودراما رجال الاطفاء Only The Brave.

تمت كتابة نص Spiderhead بواسطة Rhett Reese وPaul Wernick، الذين سبق ومعلموا على 6 Underground وDeadpool وZombieland، وتم اقتباسه من القصة القصيرة «Escape From Spiderhead» لجورج سوندرز، والتي نشرت في The New Yorker في ديسمبر 2010.