ترامب في خطر.. ويلوذ بـ«المعجزات»

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واشنطن- الوكالات: اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأميركيين من غرفته بالمستشفى، إن الأيام القليلة المقبلة ستكون «الاختبار الحقيقي» في علاجه من فيروس «كورونا» وذلك بعد سلسلة رسائل متناقضة من البيت الأبيض أحدثت غموضا واسع النطاق بشأن حالته الصحية.

وقال الرئيس الأميركي الذي بدا متعبا وهو يتحدث في مقطع فيديو من أربع دقائق على حسابه بموقع تويتر إنه يشعر «بتحسن كبير» وأضاف ترامب وهو يجلس على مائدة مستديرة مرتديا سترة بدون رابطة عنق بمركز «والتر ريد» الطبي العسكري «خلال الأيام القليلة المقبلة، أعتقد أنها ستكون الاختبار الحقيقي لذلك سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين».

وقال ترامب «جئت إلى هنا (المستشفى) ولم تكن حالتي الصحية جيدة، أشعر بتحسن الآن، وأعمل بجد للعودة، يجب أن نعود، لنجعل أميركا عظيمة مجددا» وتابع الرئيس الأميركي قائلا «الكثير من الأمور حدثت إذا نظرت إلى العلاجات التي أتلقاها، بعضها وأخرى قادمة، في الحقيقة هي معجزات، معجزات من الله، الناس ينتقدونني عندما أقول هذا، لكن لدينا بعض الأمور الجارية التي تبدو وكأنها معجزات من الله». وأكد أنه «لم يمتلك خيارا آخر» بشأن الإصابة بالفيروس، إذ أشار إلى أن السبيل الوحيد لتجنب ذلك كان عبر عزل نفسه في مكتبه وعدم مخالطة الآخرين أو عقد اجتماعات، وأكد أن ذلك غير ممكن لرئيس «الدولة الأقوى في العالم» وكشف ترامب عن وضع زوجته، ميلانيا، الصحي، إذ أكد أن حالتها جيدة وجسدها يتعامل مع المرض بشكل أفضل منه كونها تصغره سنا، حسب قوله.

وجاءت الكلمة بعد ساعات من تقييمات متناقضة من مسؤولين بالإدارة الأميركية أعطت صورة غير واضحة عن الوضع الصحي للرئيس منذ اكتشاف إصابته بالفيروس مساء الخميس.

وقال فريق أطباء البيت الأبيض إن وضع الرئيس يتحسن، وإنه يتحدث بالفعل عن عودته إلى البيت الأبيض لكنهم عادوا وقالوا انه لم يتجاوز «مرحلة الخطر».وقبل ذلك قدم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز تقييما أقل تفاؤلا وقال للصحافيين إن وضع المؤشرات «الحيوية للرئيس كان مقلقا للغاية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وستكون الساعات الثماني والأربعين المقبلة حاسمة...لم نصل بعد إلى طريق واضح للتعافي».وغير ميدوز الذي أدلى بتصريحاته الأولى شريطة عدم ذكر اسمه، نبرته بعدها بساعات وقال لرويترز إن ترامب «يبلي بلاء حسناً» وإن الأطباء سعداء جدًا بمؤشراته الحيوية. ولم يوضح ميدوز سبب التناقض في تعليقاته. وقال مستشار لترامب طلب عدم نشر اسمه، إن الرئيس لم تُعجبه تصريحات ميدوز الأولى. وفي السياق ذاته قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن ترامب «لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بالفيروس»

وقال مصدر اطلع على حالة الرئيس إن ترامب احتاج إلى أوكسجين إضافي قبل ذهابه إلى المستشفى وأوضح مصدر آخر مطلع أن قرار نقل الرئيس إلى مستشفى جاء بعد معاناته من صعوبة في التنفس وتراجع في نسبة الاكسجين. وأبلغ طبيب البيت الأبيض شون بي. كونلي الصحافيين خارج المستشفى بأن ترامب لم يواجه صعوبة في التنفس ولم يكن في حاجة إلى أكسجين إضافي. وفي السياق أعلن زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان تأجيل عودة الكونغرس للاجتماع العام إلى ما بعد 19 أكتوبر الحالي، بعد أن أعلن سابقا أن العودة ستكون اليوم. من جهتها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتيغاس أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيختصر رحلته إلى آسيا هذا الأسبوع بظل وجود ترامب في المستشفى.

