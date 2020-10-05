مناصرو ترامب المسلمون يقرأون القرآن أمام «والتر ريد»

عربيات ودوليات

ميريلاند- الوكالات: تجمع مسلمون مناصرون للرئيس الاميركي دونالد ترامب، أمام مستشفى «والتر ريد» العسكري في ولاية ميريلاند حيث يتلقى العلاج، وأعربوا عن تمنياتهم له وللسيدة الأولى ميلانيا ترامب بالشفاء العاجل، عقب إعلان إصابتهما بوباء «كوفيد-19».

وقرأ رجل، آيات من القرآن، داعيا المسلمين إلى الدعاء لترامب والسيدة الأولى في صلواتهم، ولجميع المصابين بفيروس «كورونا». ورفع المشاركون في التجمع شعارات كتب على بعضها «أصوات مسلمة لترامب.. و«ترامب-2020»، تعبير عن دعمهم لترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم، في مواجهة المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وكان ترامب قد أعرب عن تقديره لكل الذين وقفوا إلى جانبه أثناء مرضه، وقال «لن أنسى أبدا الذين آزروني في مرضي وتمنوا الشفاء العاجل لي»، مشيرا إلى أن «حالة السيدة الأولى ميلانيا جيدة». وتابع الرئيس الأميركي، «أتوق لاستكمال حملتي الانتخابية بالطريقة الرائعة التي بدأناها بها».وأكد ترامب ان الملايين في العالم أصيبوا بفيروس كورونا، وقال «أنا لا أحاربه من أجل الأميركيين فقط، بل من أجل العالم أجمع».

الى ذلك أعلنت شرطة ولاية أوهايو الأميركية، أنها تبحث عن رجل فتح النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس دونالد ترامب، صباح السبت، عبر نافذ سيارته.

وتحقق الشرطة في هيلارد، إحدى ضواحي عاصمة كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، في إطلاق النار و يُعتقد أن مطلق النار كان أحد المشاركين في العرض، لكن لم يتم القبض عليه بعد، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية. وقالت أندريا ليتشفيلد، ضابط الإعلام في شرطة هيلارد إن الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما. وأكدت ليتشفيلد أنه لم يصب أحد في حادثة السبت، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل حول ما إذا كان أي شخص في السيارة التي تم إطلاق النار عليها.

