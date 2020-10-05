«حرب مدن» بين أرمينيا وأذربيجان

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باكو- يريفان- الوكالات: اتسعت رقعة الحرب في اقليم ناغورنو كاراباخ لتصل الى عمق امرينيا واذربيجان فيما تبادل الطرفان الاتهامات والوعيد بشن مزيد من الضربات على المدن.

وأعلنت أذربيجان السيطرة على 7 قرى في إقليم ناغورنو كاراباخ أرمينيا بينما قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده تواجه لحظات مصيرية وشبه رئيس وزراء أرمينيا الصراع في ناغورنو كاراباخ بحرب بلاده مع تركيا العثمانية.

في غضون ذلك، أعلن أرايك هاروتيونيان رئيس جمهورية كاراباخ المعلنة من جانب واحد امس عن تدمير قواته المطار العسكري في مدينة كنجه بجنوب أذربيجان، وهدد بقصف مواقع عسكرية أخرى في أكبر مدن البلاد. وحمل في تصريح نشره المركز الإعلامي الأرمني الموحد امس أذربيجان المسؤولية عن استهداف سكان «عاصمة الجمهورية» مدينة ستيباناكرت (خانكندي) باستخدام راجمات الصواريخ. وتابع هاروتيونيان «أصبحت المواقع العسكرية الدائمة في مدن كبيرة داخل أذربيجان الآن أهدافا لجيشنا وأحث سكان أذربيجان على مغادرة هذه المدن على وجه السرعة بغية تفادي خسائر محتملة. وفي وقت لاحق، ذكر أن عدة ضربات صاروخية وجهت إلى كنجه (ثاني أكبر مدن اذربيجان) مؤكدا أنه أمر بوقف تنفيذ الغارات على المدينة بهدف تفادي وقوع خسائر بين المدنيين. بدورها، أعلنت وزارة دفاع جمهورية كاراباخ عن تنفيذ قواتها «ضربات قوية إلى أهم المواقع العسكرية في عمق أراضي أذربيجان» محملة حكومة باكو المسؤولية عن التصعيد. فيما نفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة دفاع أرمينيا، شوشان ستيبانيان شن أي غارات على أراضي أذربيجان من أراضي البلاد.

في المقابل أكد مساعد رئيس أذربيجان حكمت حانجييف أن كنجه تعرضت للقصف الصاروخي المكثف متوعدا الجانب الأرمني بـ«رد مناسب».ونشر على حسابه في «تويتر» لقطات تظهر منازل سكنية في كنجه تضررت جراء القصف. وأكدت وزارة الخارجية الأذربيجانية على حسابه في «تويتر» سقوط قتيل وأربعة جرحى على الأقل بين المدنيين جراء القصف. وقال حانجييف إن بلاده ستدمر أهدافا عسكرية في أرمينيا تطلق يريفان منها النار على مدن أذربيجانية. كما أعلن أن رئيس جمهورية كاراباخ المعلنة من جانب واحد أرايك هاروتيونيان، أصيب بجروح بليغة.وعلى الرغم من نأي الحكومة الأرمنية بالنفس عن أي غارات على أذربيجان، صرح وزير الدفاع الأذري ذاكير حسانوف بأن القصف نفذ من أراضي أرمينيا، مضيفا أن الهجوم «يحمل طابعا استفزازيا ويوسع رقعة الأعمال القتالية». ونفت وزارة الدفاع في أذربيجان قصف أي مواقع عسكرية في كنجه وتابعت «نتيجة للقصف من قبل العدو، تضرر سكان محليون ومرافق مدنية ومبان تاريخية عريقة.

