لبنان: إصابات «كورونا» تتضاعف والمستشفيات قد لا تستوعبها

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: بدأت السلطات الحكومية في لبنان إجراءات عزل أكثر من 111 بلدة ومنطقة في مختلف أرجاء البلاد في محاولة للسيطرة على تفشي وباء «كورونا» الذي أخذ ينتشر بشكل كبير في الأسابيع الماضية. وتسعى الحكومة اللبنانية إلى فرض عزل على عدد من المناطق لمدة أسبوع، مع إقفال تام لكل النشاطات التجارية، بهدف إبطاء انتشار الفيروس. واعترضت بلدات عدة على السياسات الحكومية المعتمدة، التي لا تستند إلى أرقام حقيقية وواضحة في البلدات. وقال عدد من رؤساء مجالس بلدات عدة إن بعض البلدات المشمولة في قرار العزل لم يسجل فيها إلا اعداد قليلة جدا من الإصابات في وقت لم يشمل القرار نفسه مناطق سجلت عشرات الإصابات بـ«كورونا». وتقول السلطات الرسمية إنها اتخذت قرار العزل والإقفال بناء على نسبة الإصابات المسجلة في بقع سكانية معينة. وسجل لبنان رقما قياسيا يوميا في أعداد الإصابات منذ فبراير الماضي، حيث أعلنت الدوائر الصحية عن 1320 حالة جديدة خلال 24 ساعة ليتخطى العدد الإجمالي أكثر من 43500 إصابة.