طهران تعيد الإغلاق مجدداً.. وروحاني يتوعد المخالفين

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: فرضت محافظة طهران إجراءات إغلاق جزئية على بعض الأماكن العامة لمدة أسبوع، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وأتى الإعلان عن الخطوة في يوم كشف الرئيس حسن روحاني أن السلطات ستتشدد في معاقبة أولئك الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الصحية الموضوعة لمواجهة «كوفيد-19». وتعد إيران أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثرا بجائحة «كوفيد-19».وجاء في رسالة صادرة عن مكتب محافظ طهران نشرها التلفزيون، أن إجراءات الإغلاق ستطبق حتى التاسع من أكتوبر. ويشمل ذلك الجامعات والمراكز التربوية والمساجد وصالات السينما والمتاحف وقاعات الزفاف وصالونات التجميل وصالات التدريب الرياضي والمقاهي وحدائق الحيوانات وأحواض السباحة. وخلال هذه الفترة الزمنية، لن تقام صلوات الجمعة أو «الأحداث والمؤتمرات الثقافية والاجتماعية»، بحسب مكتب محافظ العاصمة الإيرانية.