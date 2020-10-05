أبو الغيط: سيناريو تخلي العرب عن فلسطين لا وجود له

عربيات ودوليات

اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أن «دولة الاحتلال باغية» وتتحرك بالزحف الهادئ المستمر للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وقال أبوالغيط في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد «للأسف إدارة (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب ضربت بالقانون الدولي عرض الحائط وأعطت إسرائيل ما لا تستحق وأتصور لو قلت للإسرائيليين تعالوا لديكم مصالح معنا وسنقف موقف غير عدواني تجاهكم على أن تتقبلوا الدولة الفلسطينية، سيفعلون». وتابع قائلا «لا أخشى على الفلسطينيين، لأن لديهم أعلى نسبة حاصلين على الدكتوراة وتعليم عال وفقا لعدد السكان»، مضيفا «الفلسطينيون لن يقبلوا إطلاقا التنازل عن حقوقهم في الدولة والأرض».

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الرئيس الأميركي السابق أوباما سبب التدمير الذي حدث في الدول العربية لدعمه ما يسمى «الربيع» التدميري في عام 2011.

وأكد أبو الغيط، أن الإدارة الأميركية لها موقف حاد للغاية من القضية الفلسطينية، وإذا جُدد للرئيس ترامب سيستمر في موقفه منوها بأن «كل أفكار ترامب وإدارته موالية للجانب الإسرائيلي» وقال إنه لو تغيرت الادارة الأميركية الحالية «من الممكن أن نرى شيئا مختلفا».

وفي مقابلة مع صحيفة «الأخبار» المصرية قال ان المنطقة تمر بمرحلة ليس لها مثيل من حيث حجم التهديدات والتحديات مشددا على قال أمين عام الجامعة العربية إن «سيناريو تخلي العرب عن فلسطين لا وجود له سوى في خيال البعض».

وقال أبو الغيط إنه قبل 2011 كان العرب قوة قادرة يسمع صوتها العالم كله وكان يجلس معها رأسا برأس موضحا أن «غزو الكويت كان عملا يتسم بالحماقة دفع ثمنه العرب والعراقيون والشعب الكويتي» منوها بأن «ما يحدث في العراق وسورية واليمن يؤثر علينا ويجعل الأمور بها توتر». واستنكر أبو الغيط، التصريحات التي أصدرها الرئيس الأميركي ترامب برغبته في الاستيلاء على البترول العراقي.

من جانب آخر، كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الأسم الكودي للرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال مراسلات الحرب، مضيفا أن «الأسم الكودي للرئيس السادات كان عباس ابن فرناس». وكشف أحمد أبو الغيط عن «أنه طلب منه أن يطبع الأسماء الكودية لكل قادة الدولة في حرب أكتوبر بشكل سري، وكانت تلك الأسماء الكودية للقادة عبارة عن أسماء عرب ومسلمين بها البعد الإسلامي والتاريخي، وتم تجهيز تلك الأسماء الكودية في مظاريف سرية قبل حرب أكتوبر بخمسة أيام فقط».

