الكاظمي: سحب السفارة الأميركية سيدمر اقتصاد العراق

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات : ندد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإطلاق الصواريخ على مقر السفارة الأميركية والبعثات الدبلوماسية في العراق. وحذر من ان سحب واشنطن لسفارتها في العراق سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي واكد اعتقال العشرات من جماعات الجريمة المنظمة والفساد موضحا الاعلان قريبا عن لجنة من القضاة بشأن كشف الحقائق الخاصة بمقتل المتظاهرين مشددا على ان القتلة لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن.

ووصف الكاظمي في لقاء مع قناة «العراقية» الحكومية الصواريخ بـ«العبثية» وقال إنها «ذهبت بأرواح العراقيين وآخرها حادث الرضوانية»، مشددا على أنه لا يجوز التعامل مع البعثات الدبلوماسية أميركية كانت أم غيرها، بهذه الطريقة. وأكد الكاظمي في تصريحات بمناسبة الذكرى الأولى لـ«ثورة تشرين» العراقية، أنه أبلغ الجانب الأميركي بجدية حكومته في منع استهداف البعثات الدبلوماسية، نافيا «استلام تهديد من أميركا بشأن إغلاق سفارتها في العراق» وقال «وصلنا انزعاج أميركي من الصواريخ العبثية، بشأن أمن بعثاتهم» في البلاد.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد لنظيره الأميركي مايك بومبيو أنّ الحكومة العراقيّة اتخذت عددا من الإجراءات لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار بعد تلويح واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد بسبب هجمات الميليشيات المستمرة على المصالح الأميركية. ومنذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية يوليو استهدف 39 هجوما صاروخيا مصالح أميركية في العراق. ويرى المسؤولون العسكريون الأميركيون أن المجموعات المسلحة الموالية لإيران باتت تشكل خطرا أكبر من تنظيم «داعش» الذي سيطر في مرحلة معينة على نحو ثلث مساحة العراق.

وحذر الكاظمي من جهات قال إنها «تسعى لعرقلة علاقتنا مع واشنطن» مشددا على أهمية إقامة علاقات قائمة على المصالح مع الولايات المتحدة وقال «أميركا دول عظمى.. والعلاقات مع واشنطن مبنية على المصالح ويجب حماية مصالحنا معها في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن»، مؤكدا أن قرار الحرب والسلم يخص الدولة فقط. وذكر الكاظمي بأن أميركا هي من ساعدت العراق في القضاء على «داعش» وإسقاط نظام صدام حسين. ودافع الكاظمي عن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وقال «حققنا مكاسب كبيرة».

وأثنى الكاظمي «ثورة تشرين» التي قال إنها ليست مرحلة عابرة وإنما مفصلية في تاريخ العراق، موضحا أنها السبب الأساسي الذي أوجد الحكومة الحالية.

وأحيا آلاف العراقيين ذكرى «تظاهرات أكتوبر» ندما توافدوا على ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، وباقي ساحات الاحتجاج في جنوب البلاد.

وقال الكاظمي إن الاحتجاجات الشعبية في العراق هي انعكاس لأخطاء الماضي، مضيفا قوله إن الـ «560 شهيداً هم ابناؤنا ومن المعيب إطلاق صفة الجوكرية عليهم».

وكان الكاظمي قد تولى رئاسة الحكومة الحالية في السابع من مايو الماضي على انقاض حكومة سلفه عادل عبدالمهدي التي ارغمتها الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت في الاول من اكتوبر عام 2019 في العاصمة وتسع محافظات وسطى وجنوبية على الاستقالة في اواخر نوفمبر من العام نفسه.

