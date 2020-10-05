عُمان ترسل أول سفير خليجي إلى دمشق منذ 2011

عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: تسلم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أمس أوراق اعتماد السفير العُماني، تركي محمود البوسعيدي، ليكون أول سفير لدولة خليجية لدى دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وإغلاق البعثات الدبلوماسية.

وذكرت وزارة الخارجية السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن المعلم تسلم أوراق اعتماد البوسعيدي سفيرا مفوضا وفوق للعادة للسلطنة في دمشق.

وأشارت الوزارة إلى أن السفير العُماني ووزير الخارجية السوري تبادلا الأحاديث حول العلاقات الثنائية وتعزيز التطور والتعاون بين بلديهما بمخلتف المجالات.

وكانت قد افتتحت دولتان خليجيتان سفارتيهما في سورية عام 2018، وهما الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لكن دون تعيين سفير، إذ اقتصر التمثيل في سفارة أبوظبي على قائم بالأعمال وكذلك الحال بالنسبة لسفارة المنامة.

في غضون ذلك أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، أن وفد دمشق لن يناقش، أثناء لقاء اللجنة الدستورية السورية في جنيف، قضايا تتعلق باستقرار سورية.

وأوضح الأسد، في مقابلة مع قناة «زفيزدا» الروسية أمس، أن الطرف المدعوم من الحكومة السورية، يقابله في محادثات اللجنة الدستورية طرف آخر جرى تحديد تشكيلته من قبل «الأتراك».

وعبر الأسد عن قناعته بأن تركيا والدول الداعمة لها، بما فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، غير مهتمة بعمل اللجنة الدستورية بصورة بناءة، وأن مطالبها تهدف إلى إضعاف الدولة السورية وتجزئتها.

وأكد الأسد أن الحكومة السورية لا تقبل هذا المنهج وترفض التفاوض حول قضايا تخص استقرار سورية.

