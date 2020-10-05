ألمانيا تطالب بعقوبات ضد روسيا

عربيات ودوليات

برلين- الوكالات: دعت ألمانيا إلى فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب اتهامات لموسكو بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز أعصاب محظور دوليا، فيما حثت روسيا من يثيرون «حملة لشيطنتها» على الكف عن ذلك. واستفاق نافالني في الأسابيع الماضية من غيبوبة دخل فيها إثر شعوره بإعياء شديد وهو على متن رحلة داخلية في سيبيريا ثم نقل جوا إلى برلين لتلقي العلاج، حيث أكد الأطباء أنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب الروسي «نوفيتشوك». وطالبت ألمانيا وفرنسا ودول غربية أخرى الكرملين بتقديم تفسير لما جرى لنافالني لكن موسكو نفت الضلوع في أي عملية تسميم، وقالت إنه لا أدلة ملموسة على ذلك. وفي مقابلة اليوم مع موقع «تي- أونلاين» الإخباري قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «أنا مقتنع بأنه لن يكون هناك سبيل آخر لتجنب العقوبات». وأضاف «يجب أن تكون العقوبات دائما محددة ومناسبة لكن مثل هذا الانتهاك الصارخ للمعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية لا يمكن تركه دون حساب، وفي هذا الشأن نحن متحدون في أوروبا». وتتولى ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد رد فعلهم والعقوبات المحتملة على روسيا خلال قمة تعقد يومي 15 و16 من الشهر الحالي. وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن سفارتها في ألمانيا تلقت رفضا من وزارة الخارجية الألمانية ردا على طلب تواصل مع نافالني. وأصدرت الخارجية الروسية بيانا حثت فيه من يثيرون «حملة لشيطنة روسيا» على الكف عن ذلك.