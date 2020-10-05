الكويت بأميرها مركز العمل الإنساني

آراء

العمل الانساني هو عمل حر نقوم به بكامل رغبتنا ومن دون اكراه، وذلك لتطوير أنفسنا وتطوير مجتمعاتنا. وهو عمل نقوم به لأسباب تتجاوز الربح المادّي. فهو كذلك الجهد أو الوقت الذي يبذله الانسان بصفة اختيارية في خدمة مجتمعه دون انتظار عائد مادّي بالدرجة الأولى والهدف منه هو تطوير المجتمع بصورة فردية أو جماعية، ويقوم بصفة رئيسة على الرغبة والدافع الذاتي. العمل الانساني يسهم في نهوض المجتمع من كبواته، والأهم من ذلك أنّه يسهم في تعزيز بنيانه الاجتماعي الداخلي ويزيد من تماسك أبنائه وانتمائهم له، الأمر الذي يعزز قدرة المجتمع على مواجهة تحديات وصعاب الحاضر، ويمكّنه من السير بخطى واثقة نحو المستقبل. انّ العمل الانساني النبيل لا يمكن أن تفيه حقّه أية تعويضات مادّية مهما بلغت في مجتمع تسود فيه قيم الترف والاستهلاك. فالعمل الانساني سمة حضارية وظاهرة انسانية لا يحتاج تنظيمها الى اعادة اختراع العجلة فمعادلة النجاح قد تكون في أبسط قواعدها لا تحتاج الّا الى تحديد الأهداف ووضع الخطط الاستراتيجية للأعمال مع توفير الادارة الجيدة التي تمارس نشاطها بشفافية وكفاءة وفق نظام مالي واضح المداخل والمخارج.

العمل الانساني من حيث هو فعل وتصرّف، يمنح الانسان شعوراً عميقاً بالراحة النفسية، ويملأ جوانحه بأجمل معاني الحب والدفء والعلاقة الأخوية الانسانية.. فالعمل الانساني الخيِّر بالتبرع بالمال والوقت والجهد والخبرة صفة انسانية لازمت المجتمعات البشرية عبر العصور، وزكتها جميع الأديان السماوية والأعراف الاجتماعية، ونُسجت حولها قيم الاعجاب والشهامة والنُّبل والنقاء والانسانية.

عندما تحدَّث الاسلام عن العطاء والعمل الانساني، لم يرد له أن يكون عطاء الفرد، بل دعا الأُمّة المسلمة أن تكون أُمَّة الخير في تعاملها الانساني حتى مع الذين يختلفون معها: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/104).

العمل الانساني يعمل على نشر الفكر التشاركي في المجتمع، وتأمين المساعدات الانسانية في المناطق التي تعاني من التخلف والفقر. ومن الناحية الدينية، فكثير من الأديان تحث على العمل الانساني بكلّ فروعه. كما قال السيد المسيح (عليه السلام): «كلّ ما أردتم أن يفعل الناس لكم افعلوه أنتم لهم»، ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا) (المزمل/ 20)، وقوله جلّ وعلا: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (الزلزلة/ 7).

في يوم 9 سبتمبر 2014 تم اختيار دولة الكويت مركزاً للعمل الانساني، وتسمية المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائداً للعمل الانساني، وجرى ذلك خلال احتفال تاريخي رسمي أقامه الأمين العام للأمم المتحدة.

الاختيار لم يأت من فراغ، وانما عرفاناً وتقديراً من قبل الأمم المتحدة لدور الكويت حكومة وشعباً في ظل قيادته في الوقوف الى جانب شعوب العالم ومحاولة التخفيف عن معاناتهم على مر سنوات طويلة مضت. فالتطور الايجابي الكبير الذي شهدته علاقة الكويت مع الأمم المتحدة ساهم بشكل فعّال في تميّز الدور الذي تلعبه في المنطقة، فمنذ نشأتها دأبت على تقديم المساعدات الانسانية للدول والشعوب المحتاجة واطلقت الحملات الاغاثية والمبادرات الانسانية لنصرة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم. وقدمت مبادرات انسانية أطلقها المغفور له في عدد من القمم التي استضافتها الكويت والتي من بينها (انشاء صندوق الحياة الكريمة، ومؤتمر المانحين لاعمار شرق السودان، المساهمات المالية الانسانية لوكالة الأونروا والمفوضية العليا للاجئين، الاعلان عن تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية، مضاعفة مساهمة الكويت الطوعية السنوية لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ الانسانية).كما استضافت الكويت العديد من المؤتمرات الانسانية الاقليمية والدولية وللدور الانساني كذلك للجمعيات الكويتية والهيئات الخيرية في ايصال المساعدات الاغاثية للدول المنكوبة. كما في اسهامات جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في اغاثة ومساعدة الدول المحتاجة. واستضافة الكويت لمؤتمرات المانحين لدعم الوضع الانساني في سورية وحرصت الكويت على مد يد العون والاغاثة للنازحين واللاجئين العراقيين كما لم يغب الاهتمام الكويتي سياسيا وانسانيا عن اليمن،لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني ، أما القضية الفلسطينية، فلا تزال تلقى اهتماما كويتيا كبيرا، وخصوصا فيما يتعلق باغاثة الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين، وفي حين كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تشكو باستمرار من تدني ما تتلقاه من تبرعات، كانت الكويت تقدم التبرع تلو التبرع لتغطية احتياجات الوكالة والموقف الاخير الواضح والصريح الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ومن اهتمامات المغفور له التركيز على التعليم وانشاء المدارس، وأهمية ادخال مادة العمل التطوعي في المناهج الدراسية، وتوزيع المواد التعليمية، لايمانه بأن الطالب اذا لم يتم تعليمه ورعايته فسيتجه للتطرف بديلا، فتم انشاء مدارس عديدة في مختلف دول العالم منها في مدينة أربيل العراقية، فضلا عن صيانة المدارس التي تحتضن اللاجئين السوريين في الأردن، الى جانب توزيع الحقائب المدرسية في قطاع غزة.

ان ما قام به المغفور له من جهود لارساء السلام والأمان بين أركان البيت العربي أرخت بظلالها على كل بيت عربي على ظهر هذه البقعة الطيبة من العالم، وجعلها تشكل ركناً أساسياً يتغنى به كل عربي وسيكون لها أثر بعيد المدى على صعيد التاريخ، ويفتخر بأن هناك مَن يعمل لضمان السلام بشكل دؤوب ودائم. وهذا الأمر انسحب على نظرة العالم أجمعه اليه من خلال الجهود المضنية من قبل ومن بعد لاحتواء أي خلافات أو مشاكل بين دول الوطن العربي.

كما لا يخفى على أحد دور الشعب الكويتي ومساهماته الانسانية منذ القدم من خلال الجمعيات والمبرات واللجان الخيرية، تشهد على ذلك المبادرات الشعبية وما قدمته من دعم متواصل للكثير من المشاريع الانسانية في قارتي آسيا وأفريقيا، والأيادي الخيرة التي امتدت للكثير من المحتاجين في أصقاع الأرض، ولا سيما أثناء المجاعات والكوارث الطبيعية.

«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»

