صغارنا وخطر التكنولوجيا

آراء

التكنولوجيا هي عملة بوجهين، وجه يحمل الفائدة، وآخر جعل الناس أسرى لها حيث رسمت في حياتهم عالماً افتراضياً ظاهره المتعة والمعرفة والتسلية، وباطنه واقع أثر على الإنتاجية والتربية والمعرفة والخصوصية والعلاقات.

في عهدنا شهدنا تطور تكنولوجيا الاتصال لينتقل الهاتف النقال مثلا، من هاتف صوتي إلى رسائل إلى عالم من برامج التواصل الاجتماعي والتي جعلتنا كالدمى في عالم من الوهم والاستهلاك، برامج تطوره شركات أصبحت في قائمة الشركات الأغنى باتت بما تملك من معلومات قادرة على تغيير نمط حياة الفرد والمجتمع وسياسات الدول، وبفضل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي استطاعت هذه البرامج التعمق في تحليل الأفراد ومعرفة ماذا يفكرون فيه وماذا يحبون وماذا يكرهون وما الخطوات الممكنة لاستدراجهم لتضيف معلومات أكثر لهم حتى يدفعوا أموالاً أكثر يشتروا سلعاً أكثر. برامج تبتكر الأساليب لتدر الأرباح، ولا تحسب أي حساب لأي ضرر اجتماعي قد ينتج.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

يجب أن نستشعر الخوف على صغارنا مما تقدمه هذه البرامج من تواصل بلا حدود وألعاب إلكترونية تفتح أبواب المشاركة مع أناس خارج نطاقنا، برامج استطاعت خلق نمط مختلف في حياتهم تقودها معلومات لا تعلم مدى حقيقتها، وعالم افتراضي لا يطابق الواقع، وأصدقاء بمشاعر مزيفة، وأعداء يستترون وراء أسماء مستعارة يعملون على تشويه الأفكار وهدم القناعات. برامج استدرجتهم لتدخلهم في أجواء إدمانها، وتصل لمستوى من الخطورة بأن أثرت على ملامح المشاعر وتعريف السعادة، وكم مرت علينا أمثلة كصغير تأثرت نفسيته بسبب تعليق سلبي من شخص، وفتاة لا تقتنع بان ترسل صورتها ألا وهي مفلترة ليهدم البرنامج ثقتها بنفسها، وصغير يصل إلى قمة السعادة بسبب وصول أصدقائه بالبرنامج لرقم عالٍ وهو بالحقيقة لا يملك صديقاً حقيقياً. جيل أصبح تعلقه بالعالم داخل الشاشة أكثر من العالم الواقعي، خوفي على صغارنا من هذا الواقع الافتراضي والذي غالبا ما ينتج عنه جيل محبط بردود أفعال سلبية ولا يملك الثقة بسبب الفوضى المعلوماتية وتضارب الأفكار حتى أصبحت عقولهم ممتلئة بمغريات هذه البرامج وتائهة وسط معطياتها.

والسؤال المحير ماذا علينا أن نفعل؟

التكنولوجيا سلبية لها تأثير السحر الذي يوهم العقل ويجرف الفكر نحو ما تفرضه علينا، لذا عليك مسؤولية مراقبة صغارك وتكريس وقت لهم وازرع فيهم القيم ووجههم بين الحين والآخر واجعلهم أقرب إلى الواقع، وذكرهم من هم وذكرهم أنهم امتداد لأمة ومستقبل هذه الأمة بين أيديهم.

