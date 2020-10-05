في خدمة الكويت

آراء

أعزائي القراء فتحت عينيي على الدنيا في عهد حبيب الشعب الشيخ صباح السالم طيب الله ثراه، وتعلمت ودخلت الجامعة كما دخلت المعترك النقابي لاول مرة من خلال انتخابات الجامعة وبعد ذلك توظفت واندرجت في العمل التطوعي ودخلت العمل التعاوني من خلال ثاني انتخابات اخوضها في حياتي في عهد امير القلوب الشيخ جابر الاحمد -الله يرحمه-، واكملت مسيرتي التطوعية وشاركت في العمل النقابي المهني من خلال انتخابات جمعية المهندسين في ثالث سنة من تولي قائد الانسانية الشيخ صباح الأحمد -الله يرحمه- مسند الامارة. ولا يمكن انسى طيلة حياتي تفضله بقبول ترشيحي وثقته في شخصي المتواضع واصدار المرسوم الاميري بتعييني عضوا في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ما يدل معرفته التامة بعموم الشعب الكويتي. وسأعمل جنباً الى جنب مع كثير من ابناء هذا البلد المعطاء بكل ما اقدر على بذل المزيد من الجهد لتطوير بلدي ورفعة شأنه في عهد صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد اطال الله في عمره.

ودمتم لنا ذخرا والله يحفظكم جميعا من كل مكروه.

