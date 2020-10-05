سيتي سقط في فخ التعادل أمام ليدز

دوليه

واصل مانشستر سيتي سلسلة نتائجة السلبية بتعادله على أرض ليدز يونايتد بهدف لمثله أولمن أمس ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي. ودفع مانشستر سيتي غاليا ثمن الفرص التي أهدرها مهاجموه خصوصا في الشوط الأول ليخرج بتعادل مخيب أمام مضيفه ليدز يونايتد العائد حديثا إلى البريمرليغ 1-1.

وكان سيتي في طريقه إلى إخماد فورة ليدز الذي حقق فوزين متتاليين بعد خسارته المثيرة أمام ليفربول حامل اللقب 3-4 في المرحلة الأولى، عندما تقدم بهدف لنجمه رحيم سترلينغ في الدقيقة 17، لكن الوافد الجديد لصفوف ليدز الدولي الإسباني رودريغو مورينو أدرك التعادل في الدقيقة 59.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بعد خسارته المذلة أمام ضيفه ليستر سيتي 2-5 في المرحلة الماضية.

وكان رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا الطرف الأفضل في بداية المباراة وكان بإمكانهم هز الشباك في أكثر من مناسبة بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي سنحت أمامهم خصوصا ركلة حرة جانبية خادعة للاعب وسطه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين ارتدت من القائم الأيمن قبل أن يشتتها الدفاع إلى ركنية (3). ونجح سترلينغ في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية زاحفة رائعة من داخل المنطقة أسكنها على يسار الحارس (17).

وتلقى دي بروين كرة عند حافة المنطقة ففضل تسديدها بدل التمرير للدولي الجزائري رياض محرز فارتطمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركنية لم تثمر (22). ونجح ليدز في إدراك التعادل عبر مورينو عندما استغل خطأ فادحا للحارس البرازيلي إيدرسون في إبعاد ركلة ركنية فارتطمت بمدافعه الفرنسي بنجامان مندي وتهيأت أمام رودريغو الذي تابعها داخل المرمى الخالي (59).

وكاد رودريغو يضيف الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة أبعدها إيدرسون بصعوبة بمساعدة العارضة (69). وأهدر سترلينغ فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز من انفراد بيد أنه أفرط في المراوغة وتدخل الحارس إيلان ميسلييه والتقط الكرة (85). ورفع سيتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر في حين بات رصيد ليدز 7 نقاط في المرتبة الخامسة.

من جانبه استعاد تشلسي توازنه واكتسح ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة بمساهمة من وافده الجديد بن تشيلويل في أولى مبارياته مع الفريق في الدوري. وسجل تشيلويل (50)، الفرنسي كورت زوما (66) والإيطالي جورجينيو من ركلتي جزاء (78 و82) أهداف النادي اللندني.

وكان تشلسي عاد من تأخر بثلاثية ليخرج بتعادل 3-3 امام مضيفه وست بروميتش في المرحلة الثالثة الأسبوع الفائت، قبل أن يخرج من الدور الرابع لكأس الرابطة بركلات الترجيح أمام توتنهام الثلاثاء.

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده إلى سبع نقاط بعد تحقيقه فوزه الثاني في الـ «برميرليغ» هذا الموسم بعد أول في المرحلة الافتتاحية، علماً أنه سقط في الثانية 0-2 أمام ليفربول.وشارك الحارس الجديد السنغالي ادوار مندي أساسياً في اللقاء في مباراته الأولى في الدوري، في ظلّ تذبذب أداء الحارس الأول الإسباني كيبا أريسابالاغا.

ولا يزال الوافد الجديد الألماني تيمو فيرنر غائباً عن التهديف في مباراته الرابعة في الدوري منذ وصوله من لايبزيغ مطلع الموسم، حيث لم يرتق بعد إلى مستوى التطلعات أسوة بمواطنه كاي هافيرتز القادم من باير ليفركوزن على رغم أنه تحصّل على ركلة جزاء لفريقه.

بدوره واصل إيفرتون بدايته القوية وانفرد بصدارة الدوري بفوزه الرابع على التوالي عندما أكرم وفادة ضيفه برايتون 4-2 بينها ثنائية للاعب وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز.

وسجل دومينيك كالفرت لوين (16) والكولومبيان ييري مينا (45+2) وخاميس رودريغيز (52 و70) أهداف إيفرتون، والفرنسي نيل موباي (41) والمالي إيف بيسوما (90+2) هدفي برايتون.

وحقق نيوكاسل فوزه الثاني هذا الموسم عندما ألحق الخسارة الثالثة تواليا بضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف للفرنسي ألان سان ماكسيمان (14) وكالوم ويلسون (65 و77 من ركلة جزاء) مقابل هدف لأشلي وستوود (61).

