لنس لحق برين إلى الصدارة

دوليه

استغل لنس النقص العددي في صفوف ضيفه سانت اتيان ليزيد محنه بالفوز عليه 2-0 أول من أمس في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي، ليلحق برين الى الصدارة مؤقتا.

وسجل هدفي لنس خلال اللقاء الذي أقيم أمام حوالي ألف متفرج، الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (15 من ركلة جزاء) وفلوريان سوتوكا (81).

ولعب سانت إتيان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14 بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه تيموتي كولودزياك، قبل أن يكملها بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 65 بطرد مهاجمه الدولي التونسي وهبي الخزري. وتابع لنس، العائد حديثا إلى دوري الأضواء، صحوته القوية بعد خسارته المباراة الافتتاحية امام مضيفه نيس 1-2، فحقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس التالية حاصدا 13 نقطة من اصل 15 ممكنة.

في المقابل، مني سانت إتيان بخسارته الثانية على التوالي والثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز بعد بداية قوية حقق خلالها ثلاثة انتصارات متتالية، فتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع الى المركز السابع.

وهو اللقاء المائة بين الفريقين في مختلف المسابقات، حيث تميل الكفة لصالح سانت إتيان مع 42 فوزا مقابل 35 للنس و23 تعادل، علما أن المواجهات الـ11 الاخيرة بينهما شهدت تسجيل 33 هدفا.

وكان باريس سان جرمان حامل اللقب افتتح المرحلة بفوز كاسح على ضيفه أنجيه 6-1 الجمعة. وتقدم اصحاب الارض سريعا في الدقيقة 15 بفضل كاكوتا الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد رفعه بطاقة حمراء بوجه كولودزياك.

واحتكم الحكم مرة جديدة إلى الـ (في آيه آر) ولكن لالغاء هدف للنس سجله المدافع الارجنتيني فاكوندو ميدينا بداعي تسلل (20).

وعوقب سانت اتيان بالبطاقة الحمراء الثانية في الدقيقة 65 بعد طرد البديل الخزري الذي دخل في الدقيقة 46 بدلا من الجزائري الأصل عادل عشيش، اثر خطأ على جوناثان غرادي.

واضاف المضيف الهدف الثاني برأسية من سوتوكا بعد ركنية خدعت الحارس المخضرم جيسي مولين (81). وفي مباراة ثانية، عاد نيس إلى سكة الانتصارات بعد

سلسلة من 3 مباريات من دون انتصار، بفوزه 2-1 على ضيفه نانت الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثالثة اثر طرد مدافعه البرازيلي أندري جيروتو بعد خطأ على المدافع حسان كامارا.

وسجل للفائز المدافع البرازيلي دانتي (27) والشاب ابن الـ 19 عاما كيفرين تورام (62)، فيما سجل للخاسر المغربي الأصل عمران لوزا (45+6 من ركلة جزاء).

ورفع نيس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن الموقت، فيما تجمد رصيد نانت عند 5 نقاط في المركز 15. واستهل نيس الدوري بقوة بفوزين على لنس 2-1 وستراسبورغ 0-2، قبل أن يخسر امام مونبلييه وباريس سان جرمان ويتعادل سلبا مع بوردو.

