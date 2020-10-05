فوز دورتموند ولايبزيغ

دوليه

تعاون جيوفاني رينا وإرلينغ هالاند بصورة مثالية ليقودا بروسيا دورتموند لفوز ساحق 4-0 على فرايبورغ في الدوري الألماني أول من امس في انتفاضة رائعة بعد أسبوع مخيب للآمال. وصنع الأميركي رينا البالغ من العمر 17 عاما ثلاثة أهداف في غياب لاعب دورتموند الأبرز جيدون سانشو بسبب المرض.

وأحرز النرويجي هالاند اثنين من الأهداف الأربعة ليرفع رصيده إلى 17 هدفا في 18 مباراة بالدوري هذا العام. كما سجل إيمري تشان هدفا بضربة رأس في الدقيقة 47. وصنع هالاند الهدف الرابع الذي سجله فيلكس باسلاك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهذا أول انتصار يحققه دورتموند في ثلاث مباريات بعد هزيمته المفاجئة الأسبوع الماضي أمام أوغسبورغ وخسارته أمام بايرن ميونيخ الأربعاء في كأس السوبر الألمانية. واحتاج دورتموند إلى نصف ساعة ليسجل من أول فرصة أتيحت له عندما وضع هالاند الكرة في الشباك بعد لعبة جيدة بين رينا وماركو رويس في الدقيقة 31. وأضاع دورتموند العديد من الفرص قبل نهاية الشوط الأول لكن تشان عوضها سريعا بعد أن سجل بضربة رأس قوية في الدقيقة 47 من ركلة ركنية نفذها رينا. وتلقى هالاند (20 عاما) بعد ذلك تمريرة بين المدافعين من رينا ليتفوق على فلوريان مولر حارس فرايبورغ مرة أخرى في الدقيقة 66، وكان بوسعه تسجيل ثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه اختار التمرير إلى باسلاك ليضع الكرة بسهولة في المرمى. ويملك دورتموند ست نقاط من ثلاث مباريات بينما يتصدر لايبزيغ الترتيب بسبع نقاط بعد فوزه الساحق 4-0 على شالكه الذي لم ينتصر للمباراة 19 على التوالي في الدوري. ولم يستطع مانويل باوم مدرب شالكه الجديد، الذي تولى المسؤولية خلفا لديفيد فاغنر الأسبوع الماضي، منع فريقه من معادلة الرقم القياسي للنادي في عدد المباريات بدون فوز بعد سادس خسارة في الدوري على التوالي.

وفي ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم استقبلت شباك شالكه 15 هدفا وأحرز هدفا واحدا. وحقق بروسيا مونشنغلادباخ انتصاره الأول هذا الموسم بفوزه 3-1 على مستضيفه كولونيا، وصنع يوناس هوفمان المنضم حديثا لتشكيلة منتخب ألمانيا أول هدفين في المباراة.

