أنشيلوتي يمتدح كالفرت لوين وخاميس

دوليه

يرى المدرب كارلو أنشيلوتي أن المهاجم دومينيك كالفرت-لوين يستحق بالفعل أن يخطف الأضواء بعدما أصبح أول لاعب من إيفرتون يسجل في أول أربع مباريات في الموسم بالدوري الإنكليزي. وفاز إيفرتون 4-2 على برايتون ليحافظ على العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بينما رفع كالفرت-لوين رصيده إلى تسعة أهداف في ست مباريات في كل المسابقات هذا الموسم. وواصل خاميس رودريغيز، الذي انضم لإيفرتون هذا الصيف قادما من ريال مدريد وبعد أن لعب مع بايرن ميونيخ لمدة موسمين على سبيل الإعارة، التألق وسجل هدفين كما صنع هدفا آخر خلال فوز أول من أمس. وقال أنشيلوتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «هذه لحظة دومينيك كالفرت-لوين الآن. «هذا ليس بسبب واحد، بل هو يتحلى بالثقة ونحن نتابع التطور في مستواه وهو يسجل الأهداف وهذا أهم دافع بالنسبة للمهاجم». وتحدث أنشيلوتي عن إجادة رودريغيز في مركز الجناح الأيمن وقال المدرب الإيطالي «لا يواجه اللاعبون أصحاب الإمكانات مشكلة بسبب ذلك. الإمكانات حاضرة لأن كرة القدم ليست معقدة جدا».