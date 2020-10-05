برشلونة يريد التخلص من ديمبلي

دوليه

يعمل نادي برشلونة على التخلص من خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، لن يحقق حلمه الخاص بضم ممفيس ديباي من ليون، إلا عقب التخلص أولًا من ديمبلي. وأشارت إلى أن برشلونة لا يزال ينتظر قرار ديمبلي بشأن الرحيل، كما وجه النادي رسالة تحذيرية للاعب الفرنسي بالأمس عبر كومان خلال المؤتمر الصحافي لمباراة إشبيلية. وصرح المدرب الهولندي أن ديمبلي إذا قرر البقاء في «كامب نو» سيحصل على فرص للمشاركة، وهي نفس الكلمات التي قالها كومان عن لويس سواريز، قبل أن يرحل الأخير صوب أتلتيكو مدريد. وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الكلمات تعني بوضوح أن ديمبلي لن يكون أساسيًا مع كومان، وأن الأخير يفضل عليه أكثر من لاعب مثل أنسو فاتي وأنطوان غريزمان وفرانسيسكو ترينكاو وكونراد دي لا فوينتي. وأوضحت «موندو ديبورتيفو» أن خلال الوقت المتبقي في فترة الانتقالات الصيفية، سيحصل برشلونة على قرار ديمبلي النهائي، وإذا قرر الرحيل سيتحرك النادي الكاتالوني فورًا لضم ديباي. وذكرت أن ليون أكد بالأمس عدم رحيل ديباي، هذا الصيف، لكن سيتم التأكد من صدق هذا الأمر، إذا تخلص برشلونة من ديمبلي وقدم عرضًا للمهاجم الهولندي.