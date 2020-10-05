برسيبوليس إلى النهائي على حساب النصر

دوليه

تأهل برسيبوليس الايراني الى نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على النصر السعودي بفضل الركلات الترجيحية (5-3) أول من أمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب.

وأخفق النصر في بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد خروجه من نصف النهائي اثر خسارته بركلات الترجيح أمام برسيبوليس بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والاضافي، في فقاعة الدوحة الصحية.

وافتتح النصر، وصيف 1995، التسجيل من نقطة الجزاء عبر هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله (36)، لكن الفريق الايراني عادل سريعا عن طريق مهدي عبدي (42).

وفي ركلات الترجيح أهدر مدافع النصر البرازيلي مايكون ركلة صدها الحارس حامد لاك. وأكمل الفائز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه احسان بهلوان في نهاية الشوط الاضافي الأول.

وهذه المباراة الأخيرة في مواجهات الغرب التي استؤنفت في الدوحة منذ 14 سبتمبر الماضي، بانتظار مواجهات الشرق وممثلها الذي سيلاقي برسيبوليس على اللقب.

وخاض برسيبوليس المباراة دون هدافه عيسى آل كثير الذي أوقفه الاتحاد الآسيوي قبل ساعات من المواجهة عن ممارسة أي نشاط كروي لستة أشهر بأثر فوري.

وغرمت اللجنة اللاعب 10 آلاف دولار أميركي بعد قيامه بتصرف «يحتوي على تمييز خلال مباراة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور» في ربع النهائي.

