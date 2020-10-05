الدوحة سلمت ملف استضافة «آسياد 2030»

دوليه

سلمت لجنة ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ملف ترشحها أمس الى المجلس الأولمبي الآسيوي ويتضمن الملف تفاصيل الخطة الطموحة والمستدامة التي ستشكل بوابة لارث مستدام للقارة الآسيوية.

تمثل ألعاب الدوحة 2030 أولوية وطنية بالنسبة لقطر، اذ تحظى بالدعم الكامل من جانب سمو أمير دولة قطر، وقد استندت لجنة الملف في اعداد خطتها ذات المستوى العالمي، الى الخبرات الطويلة التي تراكمت لدى مدينة الدوحة من خلال استضافتها للأحداث الرياضية الكبرى، والى العدد الكبير من المرافق والمنشآت الرياضية الحديثة المتوافرة فيها. وفي ظل جميع المرافق الرياضية الدائمة، الجاهزة أو المخطط لها، فإن بامكان لجنة ألعاب الدوحة 2030 أن تركز اهتمامها على تنظيم دورة من شأنها أن تعود بالفائدة على قارة آسيا قبل عام 2030 وبعده.

وبهذه المناسبة، قال رئيس لجنة ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد: «يسرنا أن نتقدم رسمياً بملف ترشحنا للمجلس الأولمبي الآسيوي وأن نستعرض مدى جاهزية مدينة الدوحة لخدمة المجلس الأولمبي الآسيوي وقارة آسيا من خلال اقامة دورة ألعاب آسيوية مستدامة وبمستوى عالمي».

وأضاف: «نشعر بأن دورة الألعاب الآسيوية لا تقتصر على كونها تتعلق برياضة النخبة، اذ أننا ملتزمون بضمان أن تشكل ألعاب الدوحة 2030 بوابة لمستقبل لقارة آسيا يكون أكثر اشراقاً. اننا حريصون على أن نقوم بتنظيم ألعاب تدعم أهداف التنمية في القارة قبل الاستضافة وبعدها. ويقوم طلب استضافتنا للألعاب الآسيوية قبل كل شيء على كون الرياضة يمكنها أكثر من أي وقت مضى، أن تلعب دوراً هاماً بكونها مصدراً للأمل والتواصل بين الأمم، والاحتفال بالتنوع السلمي في قارتنا». وابدت لجنة ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 التزامها بتنظيم دورة ألعاب مدمجة ومستدامة، تقوم على توفير تجربة متميزة للرياضيين الآسيويين المشاركين في منافساتها وللجماهير، اذ تم اختصار زمن الانتقال بين قرية الرياضيين والملاعب الى أقل حد ممكن عبر أحدث وسائل المواصلات وأكثرها أمناً وسلامة لتنقلات المشجعين، وستكون اقامة الرياضيين في القلب النابض بالحياة لمدينة الدوحة المضيافة.

من جانبه، قال أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، الرئيس التنفيذي للجنة ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 جاسم البوعينين:

«باعتبار أن جميع الملاعب والمرافق الرياضية الدائمة قد أصبحت جاهزة أو تم التخطيط لها، فان ألعاب الدوحة لعام 2030، من المؤكد أنها تمثل الثبات واليقين في جميع الظروف. ونحن نؤمن بأننا نعيش فترة نحتاج فيها الى تخفيض المخاطر والتحلي بالمسؤولية والحرص على ايجاد الحلول المستدامة».

وأضاف: «ان لجنة ملف الدوحة لاستضافة الألعاب الأسيوية 2030 تعِد بتنظيم دورة منخفضة التكلفة لكنها بأعلى المستويات. فعلى مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، استضافت دولة قطر أكثر من 500 حدث رياضي كبيرا بين بطولات ومؤتمرات ومعسكرات تدريبية. وقد أثبتنا أنفسنا باعتبارنا شريكاً موثوقاً للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية والعديد من الاتحادات الدولية والآسيوية. كما تراكمت لدينا معارف وخبرات نتعرف من خلالها على ما يحتاجه الرياضيون لتقديم أفضل أداء لهم في المنافسات. ونحن مستعدون للعمل مع زملائنا وشركائنا في آسيا مرة أخرى من أجل أن تكون ألعاب الدوحة 2030 بوابة للامتياز والتفوق».

