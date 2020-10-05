يوفنتوس في الحجر

دوليه

أعلن نادي يوفنتوس أول من امس أن لاعبيه وجهازه الفني وضعوا في الحجر الصحي، في اجراء لا يحرمهم من التدريب أو اللعب ولكن عدم التواصل مع العالم الخارجي وذلك عقب اكتشاف حالتي اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه. وأوضح نادي «السيدة العجوز» في بيان عشية استضافة نابولي في قمة المرحلة الثالثة من الدوري «ثبتت اصابة اثنين من موظفينا بفيروس كوفيد-19 خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول الساري حالياً». وأضاف «الأمر لا يتعلق بلاعبين ولا عضوين في الجهاز الفني أو الطبي». وتابع «بموجب البروتوكول الصحي، تم وضع الفريق بأكمله في العزل: سيسمح هذا الاجراء لجميع الأعضاء الذين تم اختبارهم سلبياً بالتدريب ولعب المباريات، ولكنه لن يسمح بالاتصال مع خارج المجموعة». وجاء العزل في الوقت الذي ضرب فيه وباء كوفيد-19 كرة القدم الايطالية، حيث ثبت اصابة لاعبين من نابولي بعد أقل من أسبوع من المباراة التي جمعته الأحد الماضي بجنوى، النادي الذي كان مصدر العدوى حيث بلغ عدد لاعبيه المصابين في أسبوع واحد 17 لاعباً. وتسببت اصابة لاعبي جنوى بفيروس كورونا المستجد في تأجيل مباراتهم مع تورينو التي كانت مقررة أول من امس. وقررت رابطة الدوري الخميس الموافقة على القواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة والتي تنص على أن المباراة يمكن أن تقام في موعدها طالما أن الفريق يضم 13 لاعباً يتمتعون بصحة جيدة، بينهم حارس مرمى.

