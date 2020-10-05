روغاني وهنريكي إلى رين

دوليه

تعاقد نادي رين متصدر الدوري الفرنسي أول من امس على سبيل الاعارة مع المدافعين الايطالي دانييلي روغاني (26 عاما) من يوفنتوس، والبرازيلي دالبيرت هنريكي (27 عاما) من انتر. وبحسب بعض وسائل الاعلام الايطالية والفرنسية، تمت اعارة روغاني لمدة عام مقابل مليوني يورو، دون امكانية الشراء، ودالبرت بنفس المبلغ، ولكن مع امكانية الشراء مقابل 13 مليون يورو. وقال رئيس رين نيكولاس هولفيك في بيان «التعاقد مع مدافع ايطالي من يوفنتوس، لا يمكننا أن نأمل في أفضل من ذلك كثيرا. لديه خبرة في دوري أبطال أوروبا والمنتخب الايطالي». وأضاف «انه لمن دواعي سرورنا أن نكون قادرين على اقناعه بالانضمام الينا. ذلك يظهر الاهتمام الذي يوليه لاعبو الفرق الكبرى لنادي رين. لأن احضار لاعب، حتى على سبيل الاعارة، من يوفنتوس، يثبت اليوم أن النادي في بُعد جديد». وجاء انتقال روغاني الى رين من أجل اللعب أساسيا والتألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أمل أن يحجز مكانا في تشكيلة المنتخب الايطالي قبل نهائيات كأس أوروبا 2021. وتعود مباراته الدولي السابعة الأخيرة الى يونيو 2018. وبحسب وسائل الاعلام الايطالية، فان روغاني فضل الانتقال الى رين على نيوكاسل الانكليزي وفالنسيا الاسباني وذلك بسبب مشاركة الفريق الفرنسي في مسابقة دوري الابطال. من جهته، انتقل هنريكي الى صفوف رين على سبيل الاعارة من انتر بعد انتهاء اعارته الى فيورنتينا الموسم الماضي حيث لعب معه 34 مباراة. وقال هولفيك في بيان صحافي آخر «انه يعرف الدوري الفرنسي، ويتحدث اللغة الفرنسية. كان لديه موسم جيد جدا في نيس. كان يلعب في صفوف ناد كبير جدا هو انتر، وهو يعرف كأس أوروبا».

