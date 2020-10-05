بيدرو قاد روما إلى الفوز

دوليه

أحرز الاسباني الدولي بيدرو هدفه الأول مع ناديه الجديد روما ليقوده للفوز 1-0 خارج ملعبه على أودينيزي أول من أمس ويحقق انتصاره الأول في دوري الدرجة الأولى الايطالي هذا الموسم.

وتلقى اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والذي انضم قادما من تشلسي في يوليو، كرة أبعدها الدفاع بشكل خاطئ خارج منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك بعد 55 دقيقة.

وحصد روما نقطة واحدة فقط من أول مباراتين لكنه قفز الى النصف العلوي في جدول الترتيب بعد انتصاره في المباراة. وهذه ثالث هزيمة لأودينيزي الذي ما زال يبحث عن نقاطه الأولى في الموسم الجديد. لكن الفريق الزائر أتيحت له العديد من الفرص في ستاد فريولي وتصدى لها جيدا أنطونيو ميرانتي حارس روما المخضرم. وسنحت لكيفن لازانيا لاعب أودينيزي على الأخص عدة فرص لكنه فشل في التسجيل.

ولم تؤثر الأمطار الغزيرة على سير المباراة وأضاع روما أيضا العديد من الفرص لزيادة حصيلته من الأهداف. وتأجلت مباراة جنوى ضد تورينو بعد أن قال جنوى ان 11 لاعبا بالاضافة لأربعة أعضاء في الجهاز الفني أصيبوا بفيروس كورونا. وتابع ساسوولو نتائجه الجيدة وحقق فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه كروتوني 4-1.

وتناوب على أهداف الفريق المضيف دومينيكو بيراردي (19) وفرانشيسكو كابوتو (58 من ركلة جزاء و85) ومانويل لوكاتيلي (90+3)، فيما سجل هدف الوافد الجديد الى الـ«سيري أ» النيجيري سيميون نوانكو (49 من ركلة جزاء). وحقق ساسوولو الذي يشرف على تدريبه روبرتو دي تسيربي فوزه الثاني توالياً. ورفع ساسوولو رصيده الى 7 نقاط من فوزين وتعادل أمام كالياري في المرحلة الأول.

