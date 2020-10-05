بيراميدز يضيِّق الخناق على الزمالك

دوليه

واصل بيراميدز ضغطه على الزمالك في صراعهما على وصافة الدوري المصري بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي على حساب المقاصة بنتيجة 3-2 أول من أمس على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة ضمن الجولة الـ31 للمسابقة.وتقدم الغاني جون أنطوي مهاجم بيراميدز في الدقيقة 30، ورفض الاحتفال بهز شباك فريقه السابق وأضاف محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة 43 قبل أن ينتفض المقاصة ويحصل على ضربة جزاء سجل منها ميدو جابر في الدقيقة 54 هدف تقليص الفارق.

لكن عبد الله السعيد أضاف الهدف الثالث لبيراميدز من خطأ للحارس محمود حمدي، في الدقيقة 57 وسجل المقاصة الهدف الثاني عن طريق أحمد محسن في الدقيقة 67.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف الزمالك الذي ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الدوري.وفي المقابل تجمد رصيد المقاصة عند 40 نقطة في المركز السابع.وودع إف سي مصر الدوري الممتاز بشكل رسمي بعد تعادله مع ضيفه إنبي 1-1.وتقدم كليف نياكيا، لصالح مصر في الدقيقة 54 لكن أحمد علي مهاجم إنبي المعار من بيراميدز سجل التعادل في الدقيقة 66.

وتأكد هبوط الفريق بقيادة مدربه طارق عبد الله بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة بالمركز قبل الأخير وله مباراة مؤجلة ضد الإنتاج الحربي.وأصبح فريق إف سي مصر ثاني الهابطين بالدوري بعد فريق طنطا الذي ودع المسابقة رسميا.في المقابل ارتفع رصيد إنبي إلى 45 نقطة متقدما للمركز الخامس بقيادة مديره الفني حلمي طولان.وفي لقاء آخر، قاد التونسي رفيق كابو فريقه وادي دجلة لفوز صعب على ضيفه أسوان بهدف نظيف.وسجل رفيق كابو الهدف في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي كانت مثيرة وشهدت إهدار وادي دجلة ضربة جزاء في الدقيقة 70 عن طريق أحمد سعيد.ورفع دجلة رصيده إلى 34 نقطة متقدما للمركز الـ13 وتجمد رصيد أسوان عند 34 نقطة في المركز الـ12.

