موسيماني: سأجتهد لتحقيق طموحات الأهلاوية

دوليه

قدم بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي المصري الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي ومحسن صالح رئيس لجنة كرة القدم لمنحه فرصة قيادة الفريق الأحمر.وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي لتقديمه إن خطوة رحيله عن صن داونز الجنوب افريقي لم تكن سهلة على الإطلاق خاصة أن الفريق حقق معه هذا الموسم الثلاثية المحلية وارتبط به لمدة 8 أعوام.

وأوضح أن الخطيب اشترط الحصول على موافقة رئيس صن داونز وهو ما يعكس مبادئ الأهلي ورغبته في الحفاظ على علاقته بالجميع.

وأشار إلى أنه سبق له مقابلة حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر وكان بمثابة أسطورة تدريبية موضحا ان «نجم الزمالك الأسبق والده أو أخ أكبر له».وأشار إلى ثقته في دعم كافة أطراف منظومة الأهلي لتحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير.

ولفت إلى أنه لم يتابع مباريات الدوري المصري باستمرار لعدم وجود حقوق البث في جنوب أفريقيا موضحا أنه يتابع الفرق المصرية في البطولات القارية باستمرار.

وتابع «أعلم أن الدوري المصري من أكبر الدوريات في أفريقيا كما أن الدوري الجنوب أفريقي من أقوى الدوريات بالقارة السمراء».وعن طريقة اللعب علق «لعبت بطريقة 4-2-3-1 مع صن داونز ربما تتغير طريقة اللعب مع الأهلي مستقبلا بعد تدعيم الفريق ببعض الأمور».

وزاد «الأهلي لعب في لقاء الزمالك بطريقة 4-3-3 وهناك مرونة كبيرة في الفريق ولاعبين أصحاب قدرات مميزة في الوقت الحالي لا أفكر في تغيير طريقة اللعب».وعن عودة بعض اللاعبين المعارين قال موسيماني «سأناقش هذا الملف مع الجهاز المعاون ولا أعرف من المعارين سوى المغربي وليد أزارو ولدينا خيارات في الهجوم وسنفاضل بينها لتحديد إمكانية عودة أزارو أو غيره من اللاعبين».ووجه موسيماني رسالة لجماهير الأهلي قال فيها «الجمهور يريد الفوز بكل الألقاب سأبذل قصارى جهدي لتحقيق المطلوب وحصد الفوز بكل المباريات».

