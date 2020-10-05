الأمير الراحل في قلوب الرياضيين

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رفع لاعبو اليرموك لافتة تحمل صورة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد مع عبارة «إلى جنات الخلد»، وذلك قبل انطلاق تدريبات الفريق أول من أمس بقيادة المدرب الصربي دراغان بعد التوقف 3 أيام حداداً على رحيل فقيد الوطن. من جانب آخر، وجه النادي رسالة شكر إلى المدرب حسين ياسين الذي تولى تدريب الفريق الأول خلال فترة غياب المدرب الصربي وقاد اليرموك إلى نصف نهائي كأس الأمير. وكتب النادي على حسابه في «تويتر»: «يتقدم مجلس الادارة بنادي اليرموك بجزيل الشكر و العرفان من المدرب الوطني حسين ياسين على ما قام به من جهود طيبة وتطوعه بمهمة قيادة الفريق الاول لكرة القدم».

