«الأولمبي» يواجه العربي ودياً

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يلتقي المنتخب الأولمبي مع النادي العربي في 06:30 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في مباراة ودية ضمن المرحلة الثانية لإعداد الأزرق الأولمبي واستعدادات الأخضر لانطلاق دوري الدمج التصنيفي منتصف أكتوبر الحالي. وهي المباراة الخامسة للأولمبي الذي استأنف تدريباته قبل يومين بقيادة المدربين المساعدين محمد العزب وطارق الخليفي، في انتظار وصول المدرب الإسباني أندريس كاراسكو.

وتعادل الأولمبي مع الفحيحيل 1-1 ومع السالمية بالنتيجة ذاتها ومع خيطان 2-2، ثم فاز على اليرموك 3-2 الأسبوع الماضي قبل توقف التدريبات لوفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وانضم إلى قائمة الأولمبي لاعبو المنتخب الأول بندر السلامة وعيد الرشيدي ومبارك الفنيني وعثمان الرشيدي بعد إلغاء تجمع الأزرق «الكبير» بسبب توقف التدريبات خلال فترة الحداد وإصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا من ضمنهم لاعبا الكويت سامي صانع ويوسف ناصر، بالإضافة إلى لاعب المنتخب الأولمبي عبدالعزيز بن ناجي الذي سيغيب عن تدريبات المنتخب الفترة المقبلة بسبب الحجر الصحي الذي سيخضع له لمدة 10 أيام. ويعتبر بن ناجي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في تشكيلة الأولمبي. ومن المقرر أن يلعب الأزرق الأولمبي مع السالمية الخميس المقبل، ومع الجهراء يوم 10 أكتوبر، ومع الساحل بعدها بيومين.

في المقابل، يلعب العربي مباراته الأولى بعد تتويجه بكأس الأمير وعودته إلى التدريبات، ويغيب عن العربي محترفاه السوري أحمد الصالح والغاني عيسى يعقوبو، كما سيلعب كل من محمد صفر وحسين أشكناني وبندر السلامة في صفوف المنتخب الأولمبي.

وكان السوري الصالح غادر قبل يومين للالتحاق بمنتخب بلاده، فيما حصل يعقوبو على إجازة سيقضيها في بلاده، وتنتظر إدارة الأخضر قرار الجهات الصحية حول خضوع اللاعبين العائدين من الخارج لفترة العزل الصحي لمدة 14 يوماً، وهو الأمر الذي يعني احتمال غياب اللاعبين عن المباراة الأولى للعربي في دوري الدمج علماً أن الأخضر سيغيب عن الجولة التي تقام يوم 15 أكتوبر الحالي.

