البدري: مصطفى لم يخرج من حساباتي لمواجهتي توغو

دوليه

أصدر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري بيانا رسميا رد فيه على الهجوم الذي يتعرض له بعد حديثه عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك.وكان البدري صرح بأن مصطفى محمد يحتاج للعمل أكثر للتواجد بالمنتخب ملمحا لتفضيله لمروان محسن مهاجم الأهلي عليه.وتعرض البدري لانتقادات واسعة من الجماهير والكثير من النقاد والمحللين بعد هذا التصريح.وقال البدري في بيانه إنه يبدي اندهاشه واستغرابه من محاولات البعض تناول تصريحاته الخاصة بمهاجم الزمالك مصطفى محمد إلى أمور أخرى بعيدة عن الواقع والمنطق.

وأوضح أنه سبق وتحدث أكثر من مرة عن مصطفى محمد وأكد أنه خامة طيبة ومتميزة وينتظره مستقبل كبير.

وأضاف أن تصريحاته الأخيرة بأن اللاعب في حاجة إلى تطوير وعمل وجهد لا تعني خروجه من حساباته وترشيحاته ضمن القائمة المنتظرة في مواجهتي توغو.وزاد «تصريحاتي تأتي لتشجيع اللاعب ووصوله إلى أفضل حال لاسميا وأنه ما زال في بداية مشواره ويحتاج للنصيحة حتى يطور من نفسه وهو ما أفعله معه من خلال اتصالاتي به».

وأردف «إذا لم يكن اللاعب بحاجة للنصيحة والاجتهاد ليتطور مستواه فلماذا يتدرب يوميا ليصبح أفضل؟ وأي لاعب يحتاج للتطور والتدريب والاجتهاد ومن يتقبل النصيحة يصبح لاعبا مميزا مستقبلا».ويدخل منتخب مصر معسكرا بين 9 و17 نوفمبر المقبل يتخلله خوض مباراتين ضد توغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا برصيد نقطتين بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر.

