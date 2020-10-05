الهيئة هنأت صاحب السمو

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هنأ مدير الهيئة العامة للرياضة بالإنابة الشيخ حمود المبارك صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد . وقال المبارك: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام ونواب المدير العام وجميع منتسبي الهيئة أرفع لسموكم أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة تولي سموكم مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد وندعو الله تعالى أن يعين سموكم على حمل هذه الأمانة، ويديم عليكم موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء والبناء، واستكمال مسيرة قائدنا ووالدنا سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته». وأضاف قائلا: «لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه بصمات واضحة على مدار التاريخ في دعم الشباب الرياضي وإزالة كافة العقبات التي تواجههم للقيام بدورهم على المستوى الداخلي والخارجي ورفع علم الكويت في المحافل الدولية وتحقيق والإنجازات التي تسجل باسم الكويت، بالإضافة إلى حرص سموه على توفير كافة المنشآت الرياضية التي تسهم في رفع المستوى الفني والبدني للاعبين بإلإضافة إلى امكانية استضافة البطولات العالمية..ونسأل الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها وشبابها وأن يحقق لها ولأبنائها الخير والتقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة وأن يعين سموكم على حمل الامانة».