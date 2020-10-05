«ممتاز اليد» غداً

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أصدر اتحاد كرة اليد الجداول المعدلة لبطولة دوري الدرجة الممتازة والدرجة الأولى حيث ستنطلق «الممتازة» غدا باقامة 3 مباريات تجمع الكويت مع برقان، والسالمية مع العربي، والقادسية مع كاظمة، فيما تنطلق «الأولى» بعد غد بخمسة مباريات تجمع التضامن مع النصر، والشباب مع اليرموك، والجهراء مع الصليبخات، والساحل مع القرين، والفحيحيل مع خيطان. وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الدرجتين الأسبوع الماضي لكنها تأجلت في فترة الحداد على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله.ويقام دوري الدرجة الممتازة بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. يذكر أن نادي الكويت يسيطر على لقب البطولة من 6 مواسم متتالية.