أندية «الطائرة» استأنفت استعداداتها

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استأنفت أندية الكرة الطائرة الأربعة الكويت والقادسية وكاظمة والعربي تدريباتها استعداداً لمنافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري التي ستستكمل 24 أكتوبر الحالي. وكانت الأندية الاربعة اوقفت استعداداتها حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمة الله. وأصدر اتحاد الكرة الطائرة أول من امس الجدول المعدل لمباريات البطولة حيث ستقام المباراة المؤجلة بين الكويت وكاظمة في 10 أكتوبر الحالي بدلاً من أمس كما كان مقرر لها سابقاً، كما ستنطلق مباريات الدرجة الاولى بالتاريخ ذاته، على تبدأ منافسات المربع الذهبي كما كان مقررا لها في 24 أكتوبر الحالي. وكانت البطولة توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.