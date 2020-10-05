الترشيد... وجيب المواطن

الاخيرة

سيبقى «جيب» المواطن محلاً للمزايدات السياسية، وو سيلة للتكسب الانتخابي، وذريعة يختفي خلفها الخطاب السياسي الشعبوي، سواء في الانتخابات أو بعدها، وسيبقى الترشيد ذريعة غير منطقية لمعالجة العجز، وستبقى الأوضاع المالية معلقة إلى ما شاء الله. والقصد هنا هو الفكرة المتداولة عند البعض لتغطية العجز في الميزانية العامة بتقليص الدعم وزيادة الرسوم وغيرها ليتحمل أعباءها المواطن. وهي خطوة، في تقديري، إذا بدأت في هذا الاتجاه، فإن «الحبل سيكون على الغارب»، وسيتواصل المسلسل. وهذا الأسلوب، علاوة على أني أرفضه رفضاً تاماً، وسبق أن عارضته كما سأشير لاحقاً، فهو يخل بالحقوق الدستورية للمواطن الكويتي، وينتقص من أوضاعه المعيشية، وهي أوضاع يهددها التضخم من كل جانب. وبيت القصيد هنا، هو وجود قلة قليلة، من أعضاء مجلس الأمة، للأسف الشديد، سمحت لنفسها باللعب في تلك القضية كورقة سياسية، وبمواقف متناقضة، وبأسلوب للتكسب الانتخابي والتحايل على المواطنين.

خلال عضويتي في مجلس الأمة، وفي إجتماع للجنة المالية للمجلس خصص لبحث زيادة سعر الكهرباء والبنزين، وكان بحضور وكيل وزارة الكهرباء آنذاك، وكان للحقيقة مهندساً متميزاً، لم تطرح الحكومة أي مبرر منطقي لذلك. وقد سألت الوكيل ما هي مبررات الزيادة التي دافع عنها هو وبعض أعضاء اللجنة، وقد كانت كل مبرراته تصب في ترشيد الاستهلاك. وكان رده مثار تعجب واستغراب من جانبي، إذ من غير المنطقي ومن غير المقبول أن يكون الترشيد من خلال رفع الأسعار. فترشيد الاستهلاك للطاقة يكون برفع مستوى الوعي، وببرامج التوعية، لا برفع الأسعار الذي كان يبدو في مبرراتهم وكأنه عقوبة وليس ترشيداً. وإذا كانت هناك أقلية تسيء استخدام الكهرباء أو البنزين، فإن ذلك لا يبرر معاقبة الأكثرية.

وقد طرح في ذلك الاجتماع كذلك العديد من المقترحات والمبررات لزيادة أسعار الكهرباء والبنزين إلا أنه لم يتم الاتفاق على أيٍّ منها، ولم أكن حقيقة مقتنعاً بأي منها فلا سند لها ولامبرر مقبولاً، إلى أن تم الضغط على النواب فتمت الموافقة على زيادة الأسعار في تلك الفترة، وقد انعكس ذلك انعكاسا كبيرا على معدل التضخم وسجل مستويات مرتفعة مازال يعاني منها المواطن إلى الآن.

ولعل المفارقة العجيبة هنا هي أن الذين صوتوا على سحب الثقة من وزير المالية بعد استجوابه الأخير، بذريعة أن إجراءاته تمس جيب المواطن، هم نفسهم الذين وافقوا على وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي طرحت في ذلك الوقت وتضمنت نفس الإجراءات التي استجوب عليها الوزير. فهل هذا تناقض أم أنه يا ترى لعب بالأوراق الانتخابية. وفي مرحلة الانتخابات النيابية للمجلس الحالي تصاعدت نفس الأصوات، ووعدت المواطنين بتخفيض أسعار البنزين والكهرباء، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق، وكل الذي تحقق أنهم عادوا للمجلس مرة أخرى وهذا أقصى طموح لهم.

هكذا أصبحت هموم المواطن وأوضاعه المعيشية وسيلة للتكسب الانتخابي، ونمطاً من المزايدات السياسية على المواطن الكويتي نفسه، ولا ينبغي أن يعتد بالتهديد والوعيد دفاعا عن «جيب» المواطن، فذلك رماد بالعيون يذهب أدراج الرياح. وهذا بالضبط ما قصدته في بداية هذه المقالة. وسيزداد هذا التكسب حدة في الأيام القادمة من هذه القلة القليلة التي ترى المواطن مجرد صوت انتخابي.، للأسف الشديد، في حين يراه آخرون وسيلة لترشيد إنفاق حكومي هو في الأصل غير رشيد.

وفي كل ذلك، فإن المواطن ينبغي أن يدرك بأن زيادة الرسوم وأسعار الطاقة أو تخفيض الدعم هي قضايا هامة، وتمس مباشرة حياة المواطن الكويتي ومعيشته، وينبغي متابعتها، وعدم إتاحة الفرصة لمن يتكسب انتخابيا بها، فلا يصح، بأي حال من الأحوال، أن تعالج بتكتيك انتخابي أو بمناورات داخل المجلس، وعلى المواطن أن يدرك، في ذات الوقت، أن مجالس بهذه التركيبة والعقلية والإسلوب لا تستطيع الوقوف بحزم أمام مشاريع وبرامج الإصلاح التي تصمم لتنفذ على ظهر المواطن ومن جيبه.

