إلى جنة الخلد

الاخيرة

قال تعالى «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا».

أوفيت بعهدك وكفيت لا للكويت وحدها بل للإنسانية جمعاء فرحلت عنا.

إن العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله «إنا الله وإنا إليه راجعون». بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.

رحيلكم عنا لم يقتصر على الكويت وحدها بل كان عن الامتين العربية والاسلامية والبشرية جمعاء.

مبتهلين الى العلي القدير أن يتغمدكم بواسع رحمته ويسكنكم فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان على فراقكم.

منذ أن دخلت معترك الحياة يا أمير الانسانية وقائدها وهبت نفسك لخدمة الكويت والبشرية جمعاء يا صاحب المواقف المشرفة والنبيلة سيتذكركم التاريخ على مر الأجيال بالانجازات الهائلة والمآثر الخالدة والارث العظيم الذي تركتموه مدافعا عن الحق ومناهضة الباطل دونما كلل وعن السلام والحوار وتمسككم المستمر بالحوار كمنهج لحل المشكلات المستعصية والاعمال الانسانية والعلاقات المميزة مع كل الدول بدبلوماسية راقية فتبوأت المكانة العالية بين قادة العالم اجمع عرفكم العالم بحنكتكم السياسية وحكمتكم ومحبتكم للسلام وحرصكم الشديد على وطنكم ومصالحه ومصالح الامتين العربية والاسلامية.

حرصتم كل الحرص في مساعيكم لوحدة الصف العربي واصلاح ذات البين ورأب الصدع بين الاشقاء لدول مجلس التعاون الخليجي.

سكنت القلوب بالتواضع ودماثة الخلق وسعة الصدر ومحبتكم للجميع ومشاركتكم لابنائكم في مناسباتهم.. ابوابكم مشرعة لكل انسان يقصدكم فكنت الاب والعم والقائد للجميع.

امتدت اياديكم الطاهرة البيضاء الى شعوب المعمورة كلها بأعمال الخير ونجدة الشعوب والدول عندما تنزل بها المحن والكوارث الطبيعية فاستحققت اللقب بكل جدارة أمير الانسانية وقائدها وكويتنا الغالية وطن الانسانية.

رسوت بسفينة الكويت على بر الامان رغم الظروف الصعبة التي تسود كل المناطق اقليميا وعربيا ودوليا لمواقفكم الثابتة وصلابتها رغم جميع الضغوط التي كانت تزيدكم حرصا وتمسكا بمواقفكم النبيلة والمشرفة.

فارتحلتم -رحمكم الله- وانتم متمسكون بمواقفكم الوطنية.

وداعا أمير الانسانية وداعا ايها الاب الحنون والقائد الملهم افنيت عمرك بحب الكويت واهلها فكنت حريصا اشد الحرص على الكويت وحاضرها ومستقبلها لتحظى الكويت وشعبها والامتان العربية والاسلامية بخير خلف لخير سلف حينما اصدرتم -رحمكم الله- مرسوما بتزكيتكم سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ليكون وليا للعهد صاحب التاريخ المشرف والوطنية النابضة لاستكمال مسيرة النهضة والبناء وخير من يستودع هذه الامانة.

عرف سموه بتواضعه وحبه لابناء بلده وهي من شيم كل افراد العائلة.

تبوأ سموه العديد من المناصب الرسمية والوزارية واحد الذين ساهموا في ارساء دعائم الدولة والمشاركة في عمليات النهضة والبناء.

فحظيت الكويت بخير خلف لخير سلف بتولي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد سائلا العلي القدير أن يشمل سموه بحفظه ورعايته وان يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد وان يديمه سنداً للكويت وأهلها وأن يغدق عليه موفور الصحة والعافية والبطانة الصالحة وأن يعينه على حمل هذه الامانة الثقيلة وسموه أهل لها.

حفظ الله الكويت واهلها من كل شر ومكروه

